貓咪親密度測試｜中 3 個以上，代表主子真心信你

不少貓主都一定會想知道，究竟自己在貓咪心中有沒有地位，又或者想知道自己跟主子的親密度有多少。貓咪雖然不善於以聲音表達情感，但牠們的信任與依賴度，其實早已反映在日常行為之中。想知道愛貓與自己的親密度高唔高？大家可以觀察貓貓中了以下幾多個重點！

重點1. 回應呼喚程度

重點 1. 回應呼喚程度 觀察方式： 呼喚貓咪名字，或發出牠熟悉的零食聲音。 判斷重點： * 若貓咪主動走近，那代表對主人存有一定依賴與信任。 * 若毫無反應，僅代表牠性格較為獨立，未必等同關係疏離。

重點2. 接觸臀部的接受度

重點 2. 接觸臀部的接受度 觀察方式： 輕微觸碰尾巴根部位置。 判斷重點： * 大多數貓咪不喜歡臀部被觸碰，但如果貓咪未出現抗拒，甚至主動靠近，即代表對主人具有高度信任。

重點3. 進食時的放鬆狀態

重點 3. 進食時的放鬆狀態 觀察方式：在貓咪進食期間，可試試待在牠附近，然後輕輕靠近。 判斷重點： * 能在主人身旁繼續進食，代表牠對環境與照顧者感到安全。 * 若一靠近便停止進食或離開，則顯示戒備心仍然較高。

重點4. 近距離臉部接觸反應

重點 4. 近距離臉部接觸反應 觀察方式： 緩慢將臉部靠近貓咪面前。 判斷重點： * 若貓咪未閃避，甚至主動貼近，表示對主人毫無防備，親密度都幾高。 * 若迅速躲開亦屬正常反應，因貓咪視力有限，對突發近距離物體較為敏感。

重點5. 抱起時的反應

重點 5. 抱起時的反應 觀察方式： 將貓咪抱離地面約 10 秒。 判斷重點： * 身體放鬆、不掙扎，代表願意將自身安全交付在主人手中。 * 若全身僵硬、試圖逃脫，則可能仍需要時間培養信任感。 最終原則：尊重貓咪的感受 無論以上測試結果如何，仍須理解每隻貓咪性格各異，親密程度不應以單一標準衡量。對貓咪而言，唯有在感到自在與被尊重的情況下，情感連結才能自然建立。