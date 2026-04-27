麥當勞將軍漢堡系列回歸 全新日式甜咖哩雞翼/抹茶麻糬三角批/麻糬芝麻新地 古天樂宣萱限量珍藏卡換領

麥當勞粉絲期待已久的將軍漢堡系列，由即日起正式回歸！套餐優惠價只需$39。麥當勞亦同時帶來日式甜咖哩雞翼、抹茶麻糬三角批、麻糬芝麻新地及柚子椰果梳打茶等多款全新期間限定美食。今年更強勢聯乘古天樂與宣萱，推出首支合唱歌《無時空之戀》以及限量「將軍玉子」珍藏卡，極具收藏價值，即睇以下新品及贈品詳情。

將軍漢堡系列今年帶來3款選擇。經典「將軍漢堡」以嫩滑多汁的豬柳沾上香甜微帶薑味的照燒汁，配以爽口切絲生菜及鬆軟芝麻麵包，套餐優惠價只需$39，無論堂食或透過麥當勞App優惠券均可享用。「玉子將軍漢堡」則在豬柳之上加入軟嫩蒸蛋及清新檸檬蛋黃醬，口感更見細膩平衡；至於「玉子雙層將軍漢堡」則以雙層豬柳將豐富口感Double Up。

今年麥當勞同步推出多款全新期間限定美食。「日式甜咖哩雞翼」外脆內嫩，甜中帶微辣，惹味十足。甜品方面，「抹茶麻糬三角批」（$11.5）以酥皮包裹濃郁甘香抹茶醬，再配上煙韌麻糬，帶出多重口感與回甘層次；「麻糬芝麻新地」（$12.5）則以濃郁黑芝麻醬搭配順滑新地，加上煙韌黃豆粉迷你麻糬，濃而不膩。飲品方面，「柚子椰果梳打茶」採用淳茶舍®茉莉綠茶（無糖）為基底，加入柚子糖漿及清爽椰果，清新解渴。Shake Shake薯條亦帶來全新大阪燒風味，與將軍漢堡堪稱絕配。

今次聯乘企劃的重頭戲，是古天樂與宣萱首支合唱歌《無時空之戀》。MV中二人身處現代世界，卻不時在夢中相遇，並多次夢見象徵訂情信物的「綬帶結」，暗示兩人前世今生的深厚情感連繫。機緣巧合下，古天樂偶然與宣萱重遇，當時宣萱正與林峯飾演的好友外出，三人意外碰面，令將軍與玉子在現代時空再次重逢，最終迎來甜蜜的幸福結局。MV現已上載至香港麥當勞官方YouTube頻道。

限量「將軍玉子」珍藏卡 集齊九張可拼出主題海報

麥當勞App由即日起同步限量推出第一輪共5款「將軍玉子」珍藏卡，設計靈感取自MV經典造型，款式包括古天樂與宣萱古裝深情合照、二人分別的單人造型卡、古天樂宣萱林峯三人組合卡，以及浪漫沙灘場景雙人小卡，極具收藏價值。第二輪4款珍藏卡則於稍後推出，集齊全套9張小卡，背面更可拼湊出完整《無時空之戀》主題海報，其中特別版小卡更加入「閃中閃」效果。

獲取方法簡單，只需透過麥當勞App選購指定四道菜或五道菜套餐優惠，包括玉子將軍漢堡配抹茶麻糬三角批及麻糬芝麻新地套餐（減$5）、玉子將軍漢堡配抹茶麻糬三角批套餐（減$3）、玉子將軍漢堡配麻糬芝麻新地套餐（減$3）、日式甜咖哩雞翼4件配麻糬芝麻新地套餐（減$3），或選購指定大大啖套餐，即可隨機獲贈珍藏卡一張，數量有限，送完即止。