讀懂狗狗睡姿 ｜ 5 種常見睡姿看懂毛孩心理狀態

對不少狗主來說，看著狗狗進入熟睡狀態，本身就是一種療癒又幸福的時刻。但你又有沒有留意，狗狗的睡姿其實暗藏不少訊息？不同的睡眠姿勢，不單反映牠們身體放鬆與否，亦能看出心理狀態、安全感，以及對周遭環境的信任程度。只要多花一點心思觀察，就能更了解毛孩當下的感受。想知道愛犬常見的 5 個睡姿各自代表甚麼意思？記得一定要看到最尾！

1. 揣手睡：短暫休息的放鬆狀態 當狗狗將前肢向內摺然後趴著，通常代表牠只是小睡片刻，尚未真正進入深層睡眠。這種姿勢有助於維持核心體溫，同時保留一定行動力，讓牠能在需要時迅速起身活動。多半出現在日間放鬆、或環境安靜但仍有互動可能的時候。

2. 趴著睡：休息中仍保持警覺 趴睡是狗狗最常見的睡姿之一，看似放鬆，其實仍帶著幾分警戒心。這個姿勢能讓牠們在感應到聲響或動靜時，第一時間作出反應、迅速站起來。這類睡姿較常見於剛到新環境的狗狗，或曾有流浪經驗、對外界仍需時間適應的毛孩身上。

3. 側躺睡：信任感開始建立 當狗狗選擇側躺、露出部分腹部，代表牠已逐漸放下戒心，對周遭環境及主人產生基本信任。這通常是進入深層睡眠的訊號，身心都處於相對放鬆的狀態。此時建議避免突然觸碰或製造噪音，好讓牠安心休息。

4. 仰躺睡：完全放鬆與高度信賴 「翻肚」仰睡可說是狗狗最毫無防備的睡姿。由於腹部是牠們最脆弱的位置，只有在感到極度安全、對環境及照顧者完全信任時，才會採取這種睡姿。這種情況在幼犬身上較為常見；若成犬也經常仰躺而睡，往往代表牠在家中擁有十足的安全感。

5. 捲成團睡：自我保護與不安訊號 當狗狗將身體蜷縮成一團，把腹部緊緊藏起來，這通常是一種本能層面的保護行為，有助於保存體溫，同時降低受到威脅的風險。若狗狗經常以這種姿勢入睡，飼主不妨留意牠是否近期曾受到驚嚇，或對環境感到緊張不安，適時給予更多安全感與陪伴。