7-Eleven聯乘本地波鞋元祖品牌Yasaki 推復古系列服飾

7-Eleven 為慶祝踏入45周年，與本地元祖波鞋品牌 Yasaki推出聯名別注系列，帶來包括復刻波鞋、經典保齡球袋、迷你袋款，以及Cap帽與純棉襪等五款單品。整個系列以80年代運動風為靈感，結合懷舊設計與日常實用性，並融入品牌標誌性的紅、綠、橙三色，復古得嚟又有時尚感。

聯乘本地元祖波鞋品牌Yasaki

創立於1978年的Yasaki，曾是不少港人熟悉的運動品牌，其設計亦承載着80至90年代的街頭文化記憶。是次合作以「重塑經典」為主軸，挑選多款代表性單品重新演繹，在保留原有輪廓的同時，於物料與功能上作出調整，讓昔日設計更貼合現代生活需要，同時呼應7-Eleven多年來融入大眾日常的品牌定位。

五款復古系列服飾

系列共推出五款單品，從鞋履到配飾全面呈現復古運動風格。其中Y729 EVOLVA元祖波鞋以1989年型號為藍本，保留經典外形並提升穿著舒適度；Y126經典保齡球袋則重現昔日流行袋型，並加入多功能收納設計；同系列亦推出縮小版本的Y175迷你保齡球袋，增添日常配搭的靈活性。配飾方面，懷舊Cap帽以簡約設計結合刺繡細節，而別注純棉襪則運用撞色設計，將7-Eleven標誌性的紅、綠、橙三色融入其中，為整體造型增添亮點。