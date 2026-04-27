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生活
出版：2026-Apr-27 18:00
更新：2026-Apr-27 18:00

葵芳新都會廣場推「飲」歌企劃 必玩廣東歌DJ派對 Häagen-Dazs/Chateraise買一送一

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五一黃金周或母親節未有計劃？葵芳新都會廣場打造全新「飲」歌企劃 (Metro JamGo)，推出廣東歌DJ派對和多項飲食優惠。訪客除了可免費入場參與廣東歌派對，消費滿指定金額更可換領「飲歌通行證」，享受Häagen-Dazs雙球雪糕及Chateraise指定法式輕多士買一送一優惠，配合匯聚7大人氣品牌的「邊飲邊食市集」，絕對成為今期玩樂熱點。

葵芳新都會廣場「飲」歌企劃：連場廣東歌DJ派對

葵芳新都會廣場打造全新「飲」歌企劃 (Metro JamGo)

廣東歌DJ派對 唱響多首經典廣東歌

「飲」歌企劃的焦點節目必屬廣東歌DJ派對，多位人氣DJ包括Johnnie DarkaBEAT FRIDAY等將會現身派對，與觀眾從熱播歌單、經典廣東歌唱到母親節限定主題，齊齊唱旺氣氛。

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DJ Johnnie Darka DJ Quintin Ng DJ BEAT FRIDAY

Häagen-Dazs雪糕買一送一！

有好歌又怎少得小食與飲品。商場於51日、52日及59日推出「飲歌通行證」，聯乘多個人氣品牌推出獨家優惠。商場會員只需消費滿$500，即可換領通行證，當中包括Häagen-Dazs雙球雪糕買一送一和龜記任何飲品第二杯半價等優惠，以及$25「邊飲邊食市集」兌換券和小禮物。

【龜記】 任何飲品 第二杯半價 【茉酸奶】 任何飲品 第二杯半價 【林香檸手打檸檬茶】 任何飲品 第二杯半價 【Häagen Dazs】 雙球雪糕 買一送一 【Panash】 「指定包 + 指定飲品」組合 第二套半價 【Chateraise】 指定法式輕多士2件組合買一送一 【K. CHEF STORY】 飯卷 第二件半價 【ChillFruits】 凍乾水果脆脆 買一送一

限定「邊飲邊食市集」 一站式試盡7間人氣品牌

黃金周和母親節限時登場的「邊飲邊食市集」同樣不容錯過。市集齊集多間人氣品牌，包括帶來會場限定「楊枝甘露刨冰」的清酒品牌Daymoon 昼月，以及西班牙火腿專門店 Diverxu等。

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Diverxu Daymoon 昼月 2

新都會「飲」歌 (Metro JamGo)

日期： 5110

時間：下午2點至9

地點：新都會廣場L4露天廣場

免費入場

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