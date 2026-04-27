新店關注組｜維港靚景香港首間東南亞風味扒房 $198起炭火烤牛扒(有片)

尖沙咀海運大廈前Harbourside Grill舖位，換上全新扒房The Orient Steakhouse，坐擁180度無敵維港靚海景，鋸扒環境氣氛一流。這店更堪稱全香港首家融合東南亞風味的扒房，無論牛扒、主菜、前菜，抑或甜品及特飲，均以東南亞香料香草調味。記者日前親身實試，即睇片及內文！

景色迷人氣氛一流 這家扒房貫徹全落地玻璃窗設計，絕美維港海景盡收眼簾。記者星期六晚6時半前來，黃昏入夜景色迷人，直至晚上8時更能觀賞幻彩詠香江光影匯演。 來自蒙古主廚Saruulgerel Enkh-Amgalan（Eggi）擁有17年扒房餐飲工作經驗，先後於Gaucho及Tango Argentinian Steakhouse擔任主廚。來自峇里島的資深大廚Gede Budiana（Budi）與主廚Eggi並肩合作，曾效力「亞洲50最佳餐廳」之一的峇里島著名餐廳Sarong，又曾跟隨澳洲名廚Will Meyrick合作多年，包括餐廳Mamasan。他們擅長運用東南亞香料，結合西式技巧，賦予牛扒獨門風格的混合東南亞風味。

西班牙頂級Josper Grill炭火烤爐 Eggi將不同牛扒進行不同日數的乾式熟成，嚴格控制溫度配合濕度，令肉味濃縮，使肉質嫩腍。扒房專誠引入西班牙頂級Josper Grill炭火烤爐，採高溫炭烤能將牛扒表面快速形成粗獷的焦脆外殼，鎖著內裡豐富的肉汁，散發誘人的油脂香氣。 阿根廷無激素天然牛肉 他們挑選了Azul天然牛肉做主打，出自屢獲殊榮、擁有六代家族可持續牧牛農場的阿根廷牛肉品牌，其阿伯丁安格斯牛（Aberdeen Angus）於牧場草原上放牧，悉心飼養，無激素、無抗生素，造就出鮮嫩肉質、均勻油花而且味道濃郁。餐牌精選多個優質部位，如封門柳、腰脊翼板肉、肉眼、西冷、牛柳扒、帶骨肉眼牛扒。

東南亞風味醬汁配牛扒 招牌三式東南亞風味牛扒，採用Azul天然牛肉，配合創意現代烹調法。羅惹醬肉眼扒，配東南亞沙律酸甜羅惹醬汁，由羅望子、黑蒜、蝦醬、辣椒煮成，酸甜味突出中和牛扒的飽膩感，肉眼扒烤至肉色粉嫩，極之嫩腍juicy。川味西冷扒以香濃花椒碎輕醃，配上以麻辣紅油、翠玉瓜絲、醃紅洋蔥混成的辣汁，帶麻香小辣，滿足嗜辣之人；不過此配搭食法比較油膩，適宜與同枱扒迷一起共享，每人輕嘗一兩片便可。靈感源自日式吉列牛的泰式脆皮牛柳，頂級牛柳以薄薄的炸漿包裹，外脆內腍，配以清爽的捲心生菜及少少酸bb辣的酸辣蘸醬，有助平衡開胃。

多款亞洲風味配菜 餐牌的精選牛扒款式定期更換，也會提供澳洲M5和牛西冷、日本A5和牛西冷、美國USDA認證T骨牛扒等。點選牛扒配一款自選醬汁，其他亞洲風味醬有黑豆豉胡麻醬、老乾媽阿根廷青醬、參巴甜醬油；經典醬離不開紅酒汁、法式蛋黃醬及磨菇醬。記者選擇了黑豆豉胡麻醬，滲輕微豆豉味，與胡麻醬都幾夾。 亞洲風味配菜可選山葵薯蓉、味噌忌廉菠菜、混合生菜沙律配越南魚露、羅望子薑絲沙律、參巴辣椒炒秋葵、蒜蓉辣椒白菜或鹹蛋黃香米飯。記者揀選了羅望子薑絲沙律，酸味醒胃多汁，薑香溫和。

創新前菜甜品 開胃前菜推介油甘魚刺身配魚露南薑柚子汁、泰國青檸汁醃製北海道帶子刺身、炭燒八爪魚伴以黑蒜、芹根蓉及四季桔凝膠。甜品有黑芝麻越式焦糖燉蛋伴清新香茅及脆口杏仁碎、流心朱古力春卷配以榛子朱古力及柑橘沾醬，充滿新意。 最後提一提大家，逢星期一至五提供午市套餐， $198起就歎到封門柳牛扒。牛扒控記得bookmark啦！

The Orient Steakhouse 地址：尖沙咀海港城海運大廈4樓OTE401號舖 電話：2619 9100 營業時間：上午11時30分至晚上11時 備註：餐牌供應素食選擇