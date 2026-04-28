恭碩良：慶幸在音樂上未曾妥協 打鼓唔為錢？酬金只係出場費？

在華語樂壇說起「靈魂鼓手」，樂迷腦中即時閃出一個名字——恭碩良(Jun Kung)。很多人看他打鼓，覺得是極致享受，肢體與節拍完全合一，每一次落棒，都狂熱得如烈火。樂迷以為出身音樂世家的他，從小就獲得家人栽培；恰恰相反，擁有極高天賦的Jun，爸爸一度嚴厲阻止他朝音樂發展。為了達成全職樂手的夢想，他上演了一段為追夢的叛逆成長史。 文：Jeff Szeto 圖：鍾式明 出生於澳門、擁有多國血統的Jun，父親是專業樂手，深知這行飯的辛酸，曾嚴厲阻止他踏上音樂路。但他的堅持，最終讓他成為王菲、張學友、陳奕迅等巨星演唱會背後最穩定的節奏，「6、7歲已經同uncle在議事亭前噴水池jam歌。打鼓屬於自學，最記得是細個經常打斷我外婆的橡牙筷子。」他指年少時澳門的生活很平靜，令他可以專注去做打鼓這件事。立志成為鼓手的想法，萌生於11、12歲的時候，「好記得有一幕與爸爸談判，要求他說出不能成為鼓手的原因。雖然給他打了一巴掌，但他自己都是音樂人，講不出不讓我玩音樂的原因。」現在48歲的Jun，終於明白爸爸當年擔心的是甚麼，「原來有小朋友是一件很heavy metal的事。」

15 歲進入錄音室灌唱片 15歲的Jun準備到美國升學，出發前參加了香港band壇盛會《嘉士伯流行音樂節》，雖然落敗，才華卻被樂壇唱片監製看見，因而獲邀擔任錄音室樂手。「記得第一個錄音工作就是幫溫兆倫打鼓錄音，歌名已經不記得。之後就是B哥哥(鍾鎮濤)，當時過來香港工作還要瞞著媽媽。最記得去美國之前最開心的一個表演，就是幫夏韶聲在伊館舉行兩場演唱會打鼓，之後就飛到美國，這是我第一次正式以職業樂手身份，參與的音樂會演出。」

在美國半工讀的Jun，應承了爸爸最低限度會完成中學。他慶幸早有機會入錄音室，「到美國我報讀了幾個學期的錄音工程課，在香港的錄音經驗令我對這方面產生興趣，更加令我明白實戰還是比較重要。」在異國他鄉的課餘時間，他會在雜誌小廣告中搵band夾，可惜多數敗興而歸，「我曾經在琴行工作，空閒時會在樂隊找鼓手的廣告中致電應徵，10個電話有8個會說問『是否亞洲人』；他們一聽到你是亞洲人，就會說不合適，不合樂隊形象。」此事令他知道在彼邦，亞洲人的社會地位永遠排得很後，尤其想找工作，「他們會請白人、黑人、拉丁裔人，跟住就日本、韓國，亦未必輪到澳門人香港人。」

多謝曾提攜的前輩 1998年回港，Jun即被唱片公司簽下成為歌手，他稱當時身邊很多人出謀獻策，教他如何成為藝人，「唱片公司稱，搵誰誰監製，歌全部找人寫，你來唱就行。」現在回望他慶幸自己沒有受擺布，「當時沒有經理人，剛剛18、19歲，但那段時間我最驕傲，就是音樂上沒有妥協。」對於不聽話的歌手，唱片公司慣例雪藏對待，Jun亦不能幸免。

此時Beyond的黃貫中(Paul)向他伸出援手，「Paul哥見到我這個小朋友死無可死，就說不如夾隊band『汗』，我第一個反應『同你夾！』始終都是fans，見到偶像時會亂說話，這麼久都未有機會跟他們任何一位幫過我的人，去講一聲多謝。」與兒時偶像合作，令他知道創作不易，「Paul哥同我講，Beyond錄碟時每位成員要帶60首歌入錄音室，真的不簡單。」現在偶爾為歌手監製的他，就要求歌手效法，「就好似你去做gym，去完兩日就想見到有成績？要keep住寫，我就比較喜歡長線少少，才可以有好作品面世。」

音樂人的自我修養 2007、08年，Jun受邀為張學友的《學友光年世界巡迴演唱會》擔任鼓手，歷時兩年的全球巡演，共105場。這段輝煌戰績，令他成為華語樂壇炙手可熱的鼓手，他卻展現令人敬佩的職人態度，「他們不是付錢請我打鼓，因為即使免費，我也會打；你付的錢，是為了讓我在機場準時出現。」他的話體現專業精神，音樂純粹是熱愛，準時與自律才是頂尖音樂人的基本修養。 去年於佛山舉行首次專場演唱會的他，在1,000人的場地演出，他說喜歡細場地與歌迷的親密感，「幫謝霆鋒巡演動輒5、6萬人；自己演唱會900、1,000人，這是一個好大反差，但我非常享受。其實我沒有內地市場，因為一直沒有推出國語歌，未來除了巡演工作，應該會多點時間在國內巡演。」至於香港的專場演唱會，「其實香港一直都有演出，雖然都不是大場地，但可以試玩很多新的東西，流行曲以外的東西。未來都會朝這方向發展，也會推出多些作品。」