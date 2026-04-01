日本超人氣漢堡 SHOGUN BURGER 快閃登場 人手現製和牛粗挽 必吃極邪惡雙重芝士漢堡

香港嘉里酒店於2026年母親節期間，找來日本超人氣知名漢堡品牌 SHOGUN BURGER 將軍漢堡限時快閃活動，為期8天，無需遠赴日本都享受到風靡日本的和牛漢堡。SHOGUN BURGER曾在2022年日本漢堡大賽中榮獲冠軍，並於2022及2023年連續兩年晉級世界美食錦標賽決賽。屆時創辦人本田大輝先生及主廚扇谷厚子女士將親臨現場，即席製作四款招牌和牛漢堡。其選用的和牛腿肉經粗挽人手現製，並於高溫鐵板上即點即做，確保每一份都能品嚐到外層酥脆焦香內裡爆汁的漢堡，漢堡包則由百分百日本小麥製成，麵包質地柔軟蓬鬆。

快閃活動推出四款風味獨特的招牌和牛漢堡，雙重芝士漢堡採用超粗磨和牛漢堡排，搭配雙層車打芝士、新鮮番茄與爽脆生菜，邪惡感十足；牛油果芝士漢堡以和牛肉餡結合香滑牛油果，清新且輕盈，深受女仕追捧；照燒漢堡採用昆布高湯製成的自家照燒醬，搭配秘製塔塔醬及香菇，濃濃的日本風味；辣肉醬芝士漢堡則以六種特選香料調製辣味肉醬，搭配柔滑芝士，香辣惹味令人回味無窮。套餐包括薯條（可換沙律）、兩款自家醬料（香辣和牛醬及燒肉BBQ醬可選），以及兩球雪糕（雲呢拿或抹茶口味）和本地手工啤酒少爺啤或汽水。每份套餐售價$398。