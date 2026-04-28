姜家人慈善生日慶祝活動快閃啟德零售館 首度公開姜濤珍貴照片 玩遊戲送襟章+立牌

姜公誕即將來臨，各位姜糖不妨做好準備，為偶像慶祝27歲生日！即日起，姜濤生日慈善應援展覽「Keung's Family 慈善動畫及姜濤相片展覽」登陸啟德零售館。除了展出多張獨家姜濤應援照片及舞台熱血記錄，更加還原動畫場景，與姜糖一起沉浸於追星回憶中。另外，粉絲憑入場門票即可獲贈立牌和襟章，延續快樂回憶。

姜濤生日慈善應援展覽登陸啟德零售館2

展出多張姜濤獨家照片 活動焦點之一必屬雙主題相片展區，區內不但展出姜濤為活動特別拍攝的照片和首次公開的珍貴相片，同時帶領姜糖重返「LAVA 演唱會」舞台，回顧姜濤的熱血帥氣瞬間。

還原 動畫經典場景 展覽另一部分就將去年熱播的《The Mini Keung Show》連載動畫部分場景還原，當中包括演唱會舞台、快餐店和Fan Club會址貨倉等，勾起粉絲的追星回憶。

帶走立牌+ 襟章紀念品 Zone A相片展覽區設有扭蛋區，每位粉絲可憑票獲得1次扭蛋機會，將立牌帶回家。另外，只要完成「Keung’s Family 性格測試大冒險」，再向工作人員出示測試結果和門票，即可獲贈對應結果的襟章。商場地面設有「mini Keung's Charity Store」，發售多款全新製作的「小姜姜」與「小濤濤」周邊商品，所得收益在扣除成本後，將全數撥捐慈善用途，各位姜糖不妨大手入貨！

Keung's Family 慈善動畫及姜濤相片展覽 日期及時間：即日起至4月28日、4月30日 早上 11時至晚上9時 2026年4月29日｜早上 10 時至晚上 8時 地點：啟德零售館 2，4 樓 購票方法：凡購買「姜家人慈善生日會 2026」門票人士，已包括特展入場套票 －少量展覽 walk-in 門票將於即日起發售，每套港幣 $430，只限姜濤香港後援會會員購買。 mini Keung's Charity Store 日期及時間：4月24 日至30日早上11時至晚上9時 地點：啟德零售館 2 ｜地下 免費入場