韓國旅遊｜麵包控必讀！首爾三大人龍麵包店推介 必吃爆漿蒜蓉包/海鹽圈

最近看韓國烘焙版黑白大廚實境真人騷《天下麵包：Bake Your Dream》便徹底入了坑！該節目在韓國開播以來，這股麵包熱潮點燃了全韓的麵包魂。現在走在聖水洞、安國等潮流聖地，清晨排隊買麵包已成為首爾最日常的風景。作為麵包控，決定親身飛往首爾投入當地的麵包熱，​​推介以下三家近期最火紅的麵包店，每一款都值得讓你直接打「包」回港！ 圖文：onki@japanmiru

香氣四溢！市場外的甜鹹蒜蓉誘惑 位於廣藏市場的 GARLIC BOY 雖然在《天下麵包》首輪就不幸出局，但無損其高企的人氣。不同於港式蒜蓉包那種乾身硬脆，這裡的蒜蓉包質感極為鬆軟，師傅將即磨大蒜、大量牛油混合成沈甸甸的內餡，未見其店，先聞其香！即場烤製的麵包體拿上手時極燙手，顧不得什麼優雅儀態，在街頭直接大口咬下，爆擊蒜香直衝腦門，隨後是甜蒜與牛油交織出的鹹甜餘韻。那種軟綿且充滿油脂香的口感，每吃一口都是罪惡！ GARLIC BOY 地址：首爾鍾路區栗谷路59-1

地獄級邪惡水泡圈！聖水洞海鹽麵包天花板 來到首爾潮流地標聖水洞，絕對不能錯過將平凡海鹽麵包玩到極致的 BETON。看起來像個水泡圈的海鹽麵包，用上了玫瑰岩鹽與頂級牛油製作，麵包入口紮實富有彈性，咬下圓環最窄的部分，口感香脆如餅乾，即使冷掉也無損其風味。雖然口味選擇眾多，但必選非黑松露海鹽莫屬，松露幽香混合著岩鹽的鹹鮮，被麵包控友人戲稱為「Another Level of Shit」的極致邪惡。 BETON 地址： 首爾城東區聖水洞2街315-47

首爾最紅！倫敦貝果博物館姊妹店 Artist Bakery 最後一站來到名店 London Bagel Museum 姊妹店 Artist Bakery，這裡專攻海鹽麵包與法棍。從松露牛油、薯仔芝士到肉桂核桃等逾廿款口味，款式多到令人選擇困難！這裡最貼心的是連原味海鹽麵包也分成了軟與硬兩種口感，推介軟身的原味海鹽麵包，外面酥脆帶有嚼勁，麵包中心蓬鬆帶濃郁牛油鹹香，愈嚼愈美味。 若不想耗費時間排隊，可前往汝矣島的 The Hyundai Seoul 現代百貨，一次就能買到 London Bagel Museum 與 Artist Bakery 兩間人氣名店的麵包，非常方便。 Artist Bakery

地址：首爾鐘路區安國洞 167