新店關注組｜世界冠軍級薄餅Vincenzo Capuano登陸灣仔 拿坡里名廚空氣感秘方麵糰(有片)

2022年世界薄餅錦標賽冠軍、意大利拿坡里名廚Vincenzo Capuano，其IG、TikTok、YouTube有超過300萬followers。在全球開設逾40間分店，今次擴展版圖進軍香港，在灣仔插旗開同名薄餅店，將獨家秘方空氣感拿坡里薄餅帶來。餐廳將於4月29日正式開幕，記者日前率先預覽，直擊世界冠軍級薄餅製作過程，揭開背後出色的秘密！

Vincenzo Capuano是拿玻里薄餅世家第三代傳人，祖父輩已是薄餅達人，從小受到祖父和父親的啟蒙，累積20多年製作薄餅的扎實功夫，開創獨門風格的拿坡里薄餅。他屢獲獎項殊榮，憑PROVOLA E PEPE（煙熏半軟芝士胡椒薄餅）贏得2022年「World Pizza Champion of Contemporary Pizza」，又奪得「50最佳薄餅——最佳市場推廣獎」及「50最佳薄餅——最值得關注獎」。於2024及2025年「50 Top World Artisan Pizza Chains」全球排行榜中分別排名第12及13位。Vincenzo Capuano更備受意大利權威美食指南推崇，其中獲得意大利日報《Il Mattino》的3 Galletti最高評價、紅蝦評鑑《Gambero Rosso》的 2 Spicchi(非常好)榮譽。

拿坡里手工打造窯爐

Vincenzo與頂級麵粉品牌Mulino Caputo合力研發「Nuvola」空氣感麵糰，經過24至30小時的熟成，水份含量高達80%，比傳統麵糰水份較多，烤製出來的餅底蓬鬆柔軟，入口輕盈易消化。Pizza厚邊薄底，嘗出富有天然麵粉香，即使放久了都依然質感柔軟，保持質素。

香港店貫徹採用意大利番茄、優質意大利熟肉腸、頂級意大利芝士，即點即製薄餅。餐廳專誠引入手工打造的Pasquale Fazzone窯爐，是以拿坡里的一磚一瓦構建而成，直接運抵香港，能高溫快速烤烘薄餅，約90秒便烤好。店員奉上薄餅時，會附上一把金剪刀，讓客人親自剪件，剪開時不施加壓力，能保留餅底的空氣感。