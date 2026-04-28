人氣韓牌aeae首店登陸朗豪坊 入手LE SSERAFIM恩採/ITZY有娜同款！全新春夏系列同步登場

韓國小眾設計師品牌aeae進駐旺角朗豪坊，於香港開設首間專門店！其標誌性的Y2K復古街頭風，早已成為一眾韓星的私服之選，當中包括LE SSERAFIM 恩採及ITZY有娜等，而品牌經典的刺繡拼色棒球帽更掀起搶購熱潮！現在不用飛到韓國，在香港亦可以一秒入手韓星同款及人氣熱賣款式。香港專門店更設一系列消費限定禮遇，指定消費即獲贈鍵盤鎖匙扣、環保袋及貼紙等，即睇詳情！

人氣小眾品牌 一秒入手韓星同款單品 2022年成立的aeae，揉合韓國Y2K復古潮流和美式街頭風格，設計展現叛逆可愛元素，詮釋當代多元文化。品牌最初憑藉極具記憶點的「aeae」刺繡拼色棒球帽在亞洲竄紅，隨後將其獨特印花設計延伸至服飾系列，成為韓國年輕世代的人氣品牌！aeae的經典帽子單品以大膽設計、豐富色彩與辨識度極高的刺繡 Logo，結合完美修飾臉型的高挺版型與帽簷長度，成為時下新世代必備單品。更延續品牌的復古美式街頭風，將拼色、水洗做舊、碎花、豹紋、迷彩及牛仔等多元元素融入帽子設計中，帶來與眾不同的街頭時尚態度。

全新春夏系列「Neverland」登場 香港專門店同步推出全新春夏系列「Neverland」，延續經典的Web Logo波點設計，今次新系列更增添童趣蘋果圖案、塗鴉字母以及層次感剪裁等元素。在單品中融合碎花、格紋與柔和色調，打造品牌獨有的春夏氣息！不論是展現線條的短版上衣、街頭風的寬鬆T-shirt、層次十足的蕾絲邊裙、疊穿之選的假兩件連身裙，或是叛逆感滿滿的迷彩碎花拼貼裙，全系列展現活力慵懶的Y2K穿搭態度。本季同時推出多款袋款，包括有大容量帆布袋、少女感碎花小手袋、實用輕盈的抽繩背包及機能風行山背包，滿足不同場合需要。

3大消費禮遇 滿額送鎖匙扣/環保袋 為慶祝aeae香港首間專門店正式入駐朗豪坊，品牌推出多種消費禮遇，凡於店內消費滿$800，即可免費獲贈鍵盤鎖匙扣乙個；消費滿$1,500，可獲贈精美環保袋乙個，多款亮眼配色隨機發送，數量有限，先到先得。另外，凡於店內消費任何金額，並追蹤品牌官方Instagram帳號，即可免費獲贈貼紙乙張。