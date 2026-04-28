SK-II 防曬小白球快閃店登陸 POPCORN Pickleball 主題互動＋母親節限定禮遇

想在春夏同時做到防曬、提亮與修飾膚色？SK-II 以人氣熱賣的「5 合 1 防曬小白球」為主角，於將軍澳 POPCORN 1 期 1 樓中庭打造期間限定快閃店。活動即日起至 2026 年 5 月 10 日，現場以 Pickleball 為設計靈感，集合試色體驗、互動遊戲及母親節限定優惠，邊玩邊入手今季必備防曬底妝，現場亦可即場體驗 SK-II 防曬小白球的質感與妝效。

今次焦點之一，是人氣熱賣斷貨王 SK-II #防曬小白球推出全新「調色綠」色調，針對臉部明顯泛紅問題作即時修正，令膚色更顯均勻。配合品牌皇牌護膚組合 -- 母親節限定版 SK-II PITERA皇牌晶透套裝（內含神仙水護膚精華、小燈泡亮白精華及 Plump 蘋大紅球），由打底護膚到上妝前修飾一步到位，日常使用更有助令底妝更貼服、膚況更穩定。

限定店精彩活動 體驗 SK-II 5 合 1 防曬小白球全系列 4 種色調 期間限定 Pickleball 主題遊戲互動

母親節限定優惠套裝

任何購物即送 SK-II 限定雪糕一份*

任何購物額外再送面霜 2.5g x 2 * 限定店精彩禮遇與限定產品 新會員專享：入會即送 LXP 凝時金緻面霜 2g（價值 HK$179）或神仙水精華 10ml；另可享 Plump 蘋大紅球 2.5g（價值 HK$145）或神仙水精華 10ml + 小燈泡精華 2.1ml

5 合 1 防曬小白球（透明色／自然膚色／玫瑰粉色／全新！調色綠）— HK$490

母親節限定版 SK-II PITERA™️ 皇牌晶透套裝 — HK$750

於 POPCORN 快閃店購買任何 SK-II 產品，即送 SKINPOWER 致臻能量精華霜 2.5g（2 份）及 SK-II 限定雪糕

* 贈品及優惠受條款及細則約束，數量有限，送完即止；詳情請以現場公佈為準。 快閃店資料 日期：即日起至 2026 年 5 月 10 日 地點：將軍澳 POPCORN 1 期 1 樓中庭