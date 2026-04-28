香港高鐵旅遊｜坐高鐵去張家界＋鳳凰古城！5大人生必睇景區 天門山/七十二奇樓 票價$768起

香港坐高鐵去張家界旅行非常方便，由香港西九龍搭高鐵直達鳳凰古城，車程約6.5小時，早班車出發，下午回程返港，適合香港人計劃4至5日的短線深度遊！今次為大家準備好香港坐高鐵去張家界及鳳凰古城的懶人包，一次過介紹高鐵交通及景點！

香港高鐵前往張家界/鳳凰古城交通 由香港西九龍站出發，乘搭前往鳳凰古城的長途線車程約6.5小時，票價由$768起。鳳凰古城與張家界同屬湖南省內的著名景點，所以不少旅客都會選擇安排行程一次過睇盡多個景區！



香港西九龍站>鳳凰古城站

車次：G6080

出發時間：08：07

到達時間：13：53

票價$768起



鳳凰古城站>香港西九龍站

車次：G6079

出發時間：16：10

到達時間：21：51

票價$768起

張家界景點推介｜1.張家界國家森林公園 張家界國家森林公園坐落湖南張家界武陵源，是中國第一個國家森林公園，同時被評為世界自然遺產及地質公園。張家界國家森林公園佔地130平方公里，以石英砂岩峰林聞名 ，包含3000多座奇峰，分黃石寨、金鞭溪、天子山、袁家界、楊家界、索溪峪（十里畫廊）等區域，雲霧繚繞間，彷彿步入仙境，絕對是人生必睇的名勝景點！

張家界景點推介｜2.百龍天梯 百龍天梯被稱為「世界第一梯」，是現時世界最高戶外觀光電梯，垂直高度326米，緊貼懸崖峭壁而建，可由88秒內由谷底直達326層高的峰頂，方便旅客在山頂觀賞壯麗風光！這裡更是《阿凡達》取景地，電影迷一於到現場感受風景的震撼。

張家界景點推介｜3.天門山 天門山是張家界最具代表性的自然景點之一，亦為國家5A級旅遊景區，有「湘西第一神山」之稱。主峰高約1518米，整個景區地勢起伏明顯，由古老地質運動與長年風化侵蝕塑造出獨特的喀斯特地貌，群峰聳立之間，原始林木交錯，景觀層次豐富。當中最具標誌性的「天門洞」為天然穿山溶洞，高懸山壁之上。遊覽時可乘搭高山索道登頂，沿途視野開闊，亦可走上玻璃棧道，或經過著名的99彎盤山公路，感受山勢與高度帶來的刺激與壓迫感。山中洞穴縱橫交錯，景觀變化多端，由山腳到山頂，每一段路都有不同體驗。

張家界景點推介｜4.鳳凰古城 鳳凰古城位於湖南湘西鳳凰縣，屬國家5A級旅遊景區，亦被譽為「中國最美小城」，同時列入湖南十大文化遺產。古城始建於清朝康熙年間，保存大量明清古建築，青石板路、古宅與祠堂交錯，整體氛圍古樸而細膩。這裡更是中國著名作家沈從文的故鄉，其著作《邊城》就是以鳳凰為背景創作，令整座古城更添文學氣息！

張家界景點推介｜5.七十二奇樓 七十二奇樓是旅客到訪張家界的必去新地標之一，建築以吊腳樓層層堆疊的設計，創下全球最高同類建築的健力士紀錄，外觀極具辨識度，更曾入圍央視春晚分會場，話題性十足。景區分為天宮奇樓、煙火老街及七十二奇寨三大部分，入夜後燈光亮起，視覺效果一流！