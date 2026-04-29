香港街市推母親節+5.1優惠 必搶$1雞翼/加拿果

母親節及五一黃金周將至，不妨趁機為媽媽送上驚喜，感謝她的付出。即日起至5月10日，香港街市推出「超級媽媽節」和「5.1瘋狂搶」企劃，以多重消費優惠和工作坊等，包括超筍$1雞翼和加拿果，鼓勵各位孝子賢孫將愛化作實際行動。

抽獎贏Dyson 無線吸塵機！ 超級媽媽節企劃包含多個消費優惠。即日起，香港街市會員於全線街市以已綁定八達通消費滿$60，即可獲得1次抽獎機會，在指定商戶消費更可額外獲得1次抽獎機會，有機會抽中 Dyson Digital Slim™ Origin輕量無線吸塵機（價值$3490）和Carrier DC-24DA-X 負離子抽濕機 24公升（價值$3280）。同時，會員消費滿$30，即可獲得1個電子印花，儲滿指定數量的印花，更可換領精美禮品，買得多，換得多！另外，香港街市會員可以指定積分換領花束連心意卡或母親節滋潤福袋，為媽媽送上窩心關懷。

必搶$1 雞翼/加拿果 除此之外，5月1日至5月3日期間，香港街市同步推出「5.1瘋狂搶」活動，會員可於指定街市及商戶以低至$1入手限量商品，包括$1/隻雞翼、$1/個加拿果和$20/半斤基圍蝦等，優惠十分吸引。

趣味親子蔬菜花工作坊 想與媽媽一起參加工作坊，創造難忘回憶，不妨參與親子蔬菜花工作坊。工作坊的導師將會帶領參加者以粟米、西蘭花、蘑菇等食材製作花束，相當有趣。完成後，玩家更可獲贈5元即日小食街及食肆電子優惠券。

親子蔬菜花工作坊 地點：啟田市場、彩明街市、青衣市場（長發邨）、香港街市 - 逸東邨、恆安市場、祥華市場、良景市集、竹園市場 日期：2026年5月9日 時間：下午3時至4時 名額：每場30人