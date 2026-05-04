90%人一直用錯精華液！一次理清正確使用次序、時機同 6 大重點

精華液是臉部保養步驟中最常見及重要的一步，但要讓當中的保養成分真正發揮效果、不白白浪費，關鍵就在「使用順序」與「擦捈時機」。想正確使用精華液，那就要認識精華液的功能、常見類型及以下 6 個使用流程，可幫大家有效率地喚回年輕透亮肌膚！

常見的精華液種類有哪些？ 相較於化妝水、乳液，精華液的特色在於功能不只保濕，配方中常加入美白、抗老或修護等成分，例如維他命C、維他命B3（菸鹼醯胺）或玻尿酸等，能同時改善乾燥與暗沉等問題。

要有效能針對自己想改善的問題，一定要確保使用對的精華液，及了解產品的特性。 修護精華液 隨著年齡增長或天氣變化，肌膚容易出現乾燥、脫皮等狀況。含保濕與修護成分的修護型精華液，能在化妝水之後為肌膚再次補水，並加強滋潤與修護。 抗老精華液 抗老型精華液著重於修護老化所造成的細紋與鬆弛，幫助提升肌膚彈性，讓膚況看起來更緊緻、透亮有光彩。 美白精華液 若覺得膚色暗沉，或在長時間日曬後擔心出現斑點與膚色不均，可以選擇主打提亮與美白的精華液，加強整體透亮感。

緊緻毛孔精華液 有毛孔粗大、粉刺顆粒或T字部位容易出油等困擾，則可挑選主打緊緻毛孔、控油調理的精華液。

精華液正確使用順序

精華液正確使用順序 化妝-> 精華液 -> 乳液／乳霜（白天另加防曬） Step 1.清潔臉部肌膚。洗臉後肌膚水分流失，可能會感到些微緊繃。 Step 2.使用化妝水進行最先保濕程及再次幫皮膚做好清潔。水狀、易滲透的質地能先為肌膚補水。 Step 3.肌膚補足水分後再使用精華液保養，有助提升後續吸收與保養效率。 Step 4.接著塗抹眼霜，照顧眼周肌膚。 Step 5.擦上乳液或乳霜，幫助鎖住前面步驟的養分與水分。

Step 6.白天外出前，最後加上防曬作為收尾。

塗抹精華時必看事項

塗抹精華時必看事項 事項1: 精華露與精華液 若兩者都會使用，建議依質地由輕薄到濃稠上臉；通常先擦較清爽的「精華露」，再擦較濃稠的「精華液」。 事項2: 精華液後一定要擦乳液 精華液以滲透吸收為主，若缺少後續鎖水步驟，水分較容易蒸發。建議依膚質與天氣狀況，評估是否需要用乳液或乳霜加強鎖水。 事項3: 注意疊擦順序 如需要同時疊擦多款精華液，建議依照「保濕 → 美白 → 抗老」的順序使用。

BABOR X Tinkertailor 膠原提拉安瓶精華組合 Lifting Boost

編輯好物推介:

BABOR X Tinkertailor | 膠原提拉安瓶精華組合 Lifting Boost 融合三肽膠原激活安瓶精華與瞬效重塑提升安瓶精華兩大修護力量,賦活肌膚自生 I、III、XVII 型關鍵膠原蛋白,為肌膚帶來7天瞬效淡紋、重拾彈滑緊緻的護膚奇蹟。清晨煥顏如新,肌膚更顯彈潤年輕。

Guerlain | 殿級蜂皇復原蜜精華

Guerlain | 殿級蜂皇復原蜜精華 殿級蜂皇復原蜜精華經精心重塑，體現美容世家Guerlain的卓越品質與創新精神。從第1滴開始，精華質感甫接觸肌膚便美妙煥變：變為甘液，即時融入表皮，帶來獨一無二的感官體驗。復原蜜精華別具3種珍稀的黑蜂蜂蜜，並採用深層*修護配方，抗禦一切明顯老化跡象，令肌膚緊緻，煥發光采，膚色顯得均勻迷人。

OLEHENRIKSEN | 蜜桃嫩光透亮精華乳

OLEHENRIKSEN | 蜜桃嫩光透亮精華乳 這款提亮精華乳富含抗氧化成份，即時豐盈肌膚，締造如水光蜜桃肌，有效改善毛孔、肌膚暗沉及細紋問題。 配方融合水蜜桃萃取物、升級維他命C及菸鹼醯胺三大核心成份，能迅速持續提亮膚色，深層滲透，令肌膚更飽滿潤澤。