迪士尼《阿拉丁》電影配樂現場演奏 林屴汧x本地樂團重現異域風情夢幻樂章

1992年上映的迪士尼動畫《阿拉丁》(Aladdin)，曾令不少當年觀看此戲的年少觀眾，幻想乘著飛天魔氈，在星空下翱翔。這個幻想即將在灣仔伊利沙伯體育館(伊館)成真！由大地之聲音樂及基金會主辦迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會，將呈獻《阿拉丁》的電影音樂，帶令一眾聽眾，瞬間穿越充滿異國風情的阿格拉巴城。

動畫《阿拉丁》的音樂，是無數人心中巔峰之作，曾橫掃奧斯卡、金球獎及格林美等多項國際大獎。音樂大師Alan Menken與Howard Ashman，聯手打造的如《Arabian Nights》、《Friend Like Me》、《Prince Ali》等名曲，不但節奏明快，還擁有激勵人心的節奏；而Howard Ashman逝世後，Tim Rice接力創作的《A Whole New World》，更成為傳唱至今的世紀情歌，更橫跨到流行樂壇。