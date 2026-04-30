迪士尼《阿拉丁》電影配樂現場演奏 林屴汧x本地樂團重現異域風情夢幻樂章

1992年上映的迪士尼動畫《阿拉丁》(Aladdin)，曾令不少當年觀看此戲的年少觀眾，幻想乘著飛天魔氈，在星空下翱翔。這個幻想即將在灣仔伊利沙伯體育館(伊館)成真！由大地之聲音樂及基金會主辦迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會，將呈獻《阿拉丁》的電影音樂，帶令一眾聽眾，瞬間穿越充滿異國風情的阿格拉巴城。
動畫《阿拉丁》的音樂，是無數人心中巔峰之作，曾橫掃奧斯卡、金球獎及格林美等多項國際大獎。音樂大師Alan Menken與Howard Ashman，聯手打造的如《Arabian Nights》、《Friend Like Me》、《Prince Ali》等名曲，不但節奏明快，還擁有激勵人心的節奏；而Howard Ashman逝世後，Tim Rice接力創作的《A Whole New World》，更成為傳唱至今的世紀情歌，更橫跨到流行樂壇。
現場真人聲演阿拉丁
《阿拉丁》的故事中，熱血的街頭小子阿拉丁，遇上渴望自由的茉莉公主，在古靈精怪的精靈(Genie)與調皮猴子阿布陪伴下，他們展開了一場對抗邪惡巫師賈方的奇幻旅程。透過現場樂團的演繹，阿拉丁從自卑到「學會相信自己」的蛻變過程，將變得更加細膩動人。這次電影演奏會，將由鄧栢聰聲演阿拉丁、麥曉林聲演茉莉公主，以及邢灝聲演精靈。
樂壇精英聯合演奏
至於音樂部份，大地之聲音樂及基金會找來林屴汧擔任指揮，聯同本地樂團及合唱團(Ponte Orchestra and Singers)、德望學校合唱團及聖保羅書院合唱團，一起演奏《阿拉丁》的動人名曲。在音樂會裡，戲中每一個音符都在你耳邊活起來，當交響樂與合唱聲部演奏時的共嗚在劇場迴盪起來，那種現場的穿透力，將賦予《阿拉丁》更深層次的靈魂。
迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會詳情：
日期：5月9日(晚上7時30分)、5月10日(下午3時)
地點：伊利沙伯體育館表演場
票價：$580、$480、$380、$280
查詢：大地之聲音樂及藝術基金會