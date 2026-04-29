周末好去處｜國際室內運動競技品牌XVENTURE首次登港 佔地2萬呎 必玩全港最高室內高空繩網陣

新加坡親子玩樂品牌Kiztopia旗下的室內運動競技項目XVENTURE終於登陸香港！新店佔地達2萬呎，為玩家提供26項挑戰，當中包括8米高全港最斜坡度「高速滑板滑梯」與「火箭飛毯滑梯」，以及全港最高、離地逾3米高室內高空繩網陣，單是想像已經讓人熱血沸騰。XVENTURE即日起推出大學生和早鳥優惠，幸運兒甚至有機會贏取優先場門票，即看下文！

5 月 15 日開幕！ 必玩 8 米高滑梯 承接泰國清邁全球首間都市運動技競場的成功經歷，XVENTURE將於5月15日登陸香港康怡廣場。新店設有9大主題空間，包括「極速滑梯樂園」、「空中繩網挑戰」和「忍者障礙歷險」等。焦點設施必屬8米高的「高速滑板滑梯」與「火箭飛毯滑梯」，全港最斜坡度的高速滑板滑梯，考驗玩家的勇氣和膽量。另一焦點當然是全港最高、離地超過3米的高空繩網陣同樣測試玩家的魄力。

超低空滑索 刺激感滿分 「極限攀爬區」則以攀爬為主題，玩家可以挑戰滿佈特別機關的「機關障礙賽」和經典「攀岩牆」，攀爬愛好者萬勿錯過。「滑索區」和「打卡競技場」設有超長滑索、波波池和滾球大戰等。「數碼互動區」設有多款經典遊戲機和「跳躍網格」遊戲，不妨於朋友一起挑戰「籃球機」和人型針雕牆等。飄移賽車就最適合熱愛速度與激情的玩家，盡情享受極速飄移體驗。

設大學生 專屬優惠 早鳥優惠9折入場 即日起至5月10日，XVENTURE推出大學生專屬優惠。年滿18歲或以上之全日制大學生，只需追蹤XVENTUREHK IG 並完成全方位戰力分析表，首100位留言者即可贏取5月15日（星期五）下午1時30分至3時30分舉行的「優先場」門票2張，率先解鎖這座遊樂場！ XVENTURE同時推出早鳥購票優惠，即日起至5月14日期間，於Klook購買任何入場門票均可享有9折優惠。

香港「 XVENTURE 」室內都市運動技競場 開幕日期：2026年5月15日（星期五） 營業時間：中午12時至晚上8時（星期一至四） 上午11時至晚上9時（星期五、六、日及公眾假期） 地址：香港鰂魚涌康山道1-2號康怡廣場南座4樓 立即購票

門票價格： 星期一至四 星期五、六、日 及公眾假期 單次入場門票 HK$188（120分鐘） HK$248（180分鐘） HK$238（120分鐘） HK$288（180分鐘） 親子門票組合^ HK$288（120分鐘） HK$348（180分鐘） HK$338（120分鐘） HK$388（180分鐘） ^此組合只適用於1位12歲以下小童及1位年滿18歲或以上之成人使用。