日本SHIRO香港首間門店登陸尖沙咀 推出香港限定花茶香水+親手調香體驗

日本超人氣香氛保養品牌SHIRO，正式進軍香港！品牌宣布將於5月1日，於尖沙咀K11 MUSEA開設全港首間專門店。是次首間門店「SHIRO K11 Musea」將揉合香港非物質文化遺產元素作店鋪設計，同時推出香港限定「花茶」香水，以及以實驗室為靈感的「ZERO BLENDER LAB」調香體驗，讓各位齊齊化身調香師，即睇詳情！

竹棚作為香港非物質文化遺產，源於漢代為京劇搭建流動舞台的技藝，時至今日成為由工匠以手藝延續至今的活文化，SHIRO刻意將這些歷經歲月洗禮、帶有獨特痕跡的竹材賦予新生，以縱向排列於展示架側面，成為門店設計的一部分。而在收銀台及倉庫門則採用了白鐵，每一個都由工匠逐一手工打製，其耐銹耐用的特性，致敬香港的工藝精神，述說香港的歷史。

另外，新店將面向公共通道的倉庫空間敞開。刻意保留品牌標誌字體的基線，以手繪方式塗裝而成。門店將香港的日常素材化為獨一無二的特別空間，對這座城市所積澱的歷史與文化，抱持最深切敬意。

香港限定ZERO BLENDER LAB 調配個人香氛

是次香港門店更設有「ZERO BLENDER LAB」，這個空間源於北海道砂川市「大家的工場」研發室，旨在實踐品牌的環保與再生理念，使用原本即將被棄置的香料，讓各位顧客親手體驗調配香氛的樂趣。

顧客在這裡將化身調香師，利用研發過程中因各種原因未能產品化的香料，以及在試製階段產生的「試作香料」(如 Proto 皂香、Proto 白百合)進行創作。這些本應被棄置的素材，在顧客手中重獲新生，以作為基底的酒精載體，備有柚子蒸餾水、艾草蒸餾水，以及帶有花香的三款選擇。顧客能根據個人喜好，調配出獨一無二的「調香噴霧」。