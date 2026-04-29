Lady M現烤法式金磚費南雪 6款口味指定1分店限定

Lady M不時推新品吸引粉絲，今次有大搞作，首次聯乘法國百年歷史皇室級牛油品牌Échiré，將經過三個多月翻新的機場店打造成全球首間主題概念店，今日(4月29日)重新開業。此機場店限定推出與Échiré聯乘的精點，包括即場現烤的法式金磚費南雪。

法國皇室級牛油品牌Échiré源自法國西部小鎮，有超過百年歷史，多年來採用傳統木桶攪拌工藝，製作出高品質AOP產區認證的牛油，質感絲滑細膩，又帶淡雅的乳香及堅果風味。Lady M選用此牛油製作法式經典甜點，牛油香氣馥郁。

今次主打一系列共6款口味的手工法式金磚費南雪，有經典原味、開心果紅桑子、自家製榛果朱古力醬、法式栗子蒙布朗、琥珀檸檬醬、伯爵茶。外層金黃微脆，內裡濕潤，散發牛油與杏仁味。每款都美味可口，甜度適中。其中栗子蒙布朗費南雪面層唧滿栗子蓉，入口啖啖栗香。開心果紅桑子費南雪以優質開心果研磨成醬，取其自然色澤與堅果香氣，與微酸的紅桑子醬，混合出清新平衡的效果。伯爵茶費南雪用了細磨的上等伯爵茶葉製成，加上淡淡的佛手柑清香和Échiré牛油的溫潤乳香，帶出優雅韻味。

酥脆焦香蜂巢狀牛角酥

除了費南雪，同時又推出Lady M香港x Échiré 職人牛角酥系列，烘烤出的酥脆焦香牛角酥呈現具空氣感的蜂巢狀層次，外皮層層酥脆，內裡輕盈，散發似榛果般的牛油香氣。金牛角酥最邪惡，中間夾入一整塊 Échiré牛油，牛油味甚瘋狂！歐陸鹹點烘焙系列亮點有流心芝士明太子包和流心芝士蒜香包，後者以柔軟的法式牛油麵包包裹著特調蒜香醬及濃郁芝士，撕開即拉絲，蒜香鹹香交融。

採用Échiré牛油製作的烘焙產品，還有禮盒鐵罐裝的皇室牛油曲奇及皇室牛油酥餅，打開包裝已嗅到牛油香氣，吃下有濃郁奶香，曲奇鬆化，酥餅酥脆。