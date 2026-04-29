眼鏡迷必收｜溥儀眼鏡 25 週年限定聯乘眼鏡率先睇 極具收藏價值

2026 年，溥儀眼鏡踏入 25 週年。奢華眼鏡於這些年在設計語言、工藝高度與文化象徵上不斷躍進。自2001年起，溥儀眼鏡深耕眼鏡美學，並與時尚、視光及奢華眼鏡領域的頂尖品牌合作。憑藉對創意與匠藝的共同信念、傳承經典工藝，形塑今日的溥儀眼鏡。為慶祝 25 週年，品牌以時間軸串聯品牌故事與歷代代表設計，誠邀大家親身到訪中環中建大廈門市一同參與這段重要旅程及參觀。

一直以來，溥儀眼鏡常與頂尖品牌策劃獨家企劃與聯名系列，以創意合作展現品味、遠見與專業帶來多款經典之作。有見及此，品牌為慶祝25週年，他們邀請了多個國際品牌合作，藉此推出多款極具收藏價值的聯乘限量眼鏡款。

PRADA與溥儀首度推出聯乘系列，帶來獨家太陽眼鏡款式。今個系列承載雙方對精緻美學與優雅風格的共同追求，以當代幾何語彙勾勒大膽輪廓與雋永氣質：板材打造的超大鏡框線條俐落，外緣切面感鮮明，率性而不失格調。 PRADA 標誌性三角logo以全新方式點綴於立體鏡腿之上，細節考究。

今個系列設計採用亮黑色亞洲版型橢圓前框，配以煙灰色鏡片及銀色 BB NANO 標誌，俐落線條突顯品牌辨識度。鏡腿內側刻有BALENCIAGA x PUYI 及Puyi 25th Anniversary 專屬標誌，非常有紀念價值，同時亦附上印有雙方聯乘及Puyi 25th Anniversary 標誌的專屬眼鏡布。

LINDA FARROW x PUYI 25TH AMELIE (LFLPUYI25THC1SUN)

收藏級聯乘新作以超大蝴蝶型鏡框配襯漸變色鏡片，重現 70 年代經典神韻。鏡框選用頂級醋酸纖維，並以纖幼鈦金屬鏡腿勾勒層次質感；沉穩黑金配色內斂奪目。再配以同色調眼鏡鏈，讓眼鏡不止於日常配件，更可昇華為奢華飾品，成就銀禧限定的珍藏篇章。

走過 25 載，溥儀眼鏡始終以設計與匠心為核心，連結經典與當代。是次週年限量聯乘系列，不僅回顧品牌的重要時刻，亦透過與國際品牌的創意對話，延續對眼鏡美學的堅持，為下一個篇章揭開序幕。