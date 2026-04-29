快閃深圳｜東鐵綫推出即日來回車費優惠！加推免費移動充電器租借

今個五一黃金周，一於來個快閃旅遊！計劃北上深圳遊玩的各位注意，即日起乘搭東鐵綫，無縫連接深圳地鐵，將享有車費折扣優惠！另外多個車站更增設免費移動充電租借，即睇詳情！

即日來回深圳享車費扣減 即日起至9月30日，乘客只要使用成人八達通或樂悠咭，由任何港鐵站乘車前往落馬洲站，並於內地指定地點(深圳地鐵4個車站) 之「優惠換領點」以同一張八達通或樂悠咭拍卡，然後同日經落馬洲站乘搭港鐵返港，出閘時即可享$6車費優惠。 如乘客並非經落馬洲站北上，亦可先在深圳的「優惠換領點」領取優惠，該段經落馬洲站回港的車程，亦可享$3車費優惠。 是次活動，港鐵共於4個指定深圳地鐵車站設置「優惠換領點」，包括：福田口岸站、福民站、會展中心站及深大站，方便乘客今個假期深圳食玩買同時，順道領取車費優惠。

移動充電器首30分鐘免費 同時，羅湖站亦升級多項設施，包括車站等候區換上更舒適座椅，同時提升抵港大堂的照明系統。另外，羅湖站及落馬洲站均增設共享移動充電器租借站，首30分鐘費用全免。乘客不用再擔心因電量不足而延誤行程，可從容安心出行！因應「五一黃金周」跨境旅客增加，車站亦加派人手設「愛心服務站」，設置「關愛通道」，優先協助長者、與嬰兒同行人士、行動不便人士等有特別需要旅客。