親子好去處｜香港舞蹈團×海港城推喜舞香港展覽+工作坊 展出45件歷史展品 設23場親子藝術工作坊

香港舞蹈團踏入45周年！即日起，舞團攜手海港城打造一系列「喜舞香港 」主題展覽及藝術工作坊。公眾不但可欣賞舞團藝術總監楊雲濤的創作手稿和鄭伊健在舞劇《風雲》的服裝，加上23場親子和兒童藝術工作坊，家長們不妨帶小朋友到場體驗。

展出 45 件歷史展品 首次公開藝術總監楊雲濤創作手稿 作為舞團45周年首個慶祝活動，展覽展出45件與舞團發展息息相關的展品，並分為兩大展區，分別是「幕後風景‧初心之地」及「記憶為物‧與時同行」，帶領觀眾走進舞團的歷史。展品涵蓋80年代創團初期的歷史照片、經典劇目服裝與道具、歷年精選海報與場刊、重要獎項與國際巡演紀念品，及舞者們的幕後影像等。矚目展品當然是首次公開香港舞蹈團藝術總監楊雲濤的創作手稿，以及鄭伊健於《風雲》慈善場飾演主角聶風的舞台服裝。

重點展品精選 展品 年份 簡介 1 《東海奇緣》場刊 1982 舞團首個製作的場刊，收錄時任市政局主席獻辭，記錄創團招聘盛況 2 《春江花月夜》開盤式錄音帶 1982 AMPEX 456 Grand Master錄音帶，體現舞團初創時期對藝術質素的堅持 3 《日月戀》海報 1988 現存最早的實體海報，手繪風格，見證八十年代設計美學 4 《風雲》服裝設計手繪 2014 記錄「無名」及「雄霸」服裝設計細節，展現舞台視覺化的起點 5 藝術總監楊雲濤創作手稿 2018-2025 記錄舞季主題思考與《武道》創作歷程 6 《小黃鴨》IP膠製錢罌 2019 兒童舞劇周邊紀念品，展現舞團結合本地原創IP的創作拓展 7 《心鼓行》之鼓 2024 節目運用的鼓類豐富多樣，每一面鼓都承載着不同民族的舞蹈韻律 8 《風雲》之聶風舞台服裝 2025 從聶風之舞台服裝，見證香港漫畫、電影與舞蹈的跨界對話 9 《武道》舞台設計模型 2025 設計以簡約為基調，結合水墨意象、投影與光影變化 10 香港舞蹈年獎2026 傑出成就獎 2026 表彰藝術總監楊雲濤對舞蹈藝術及香港舞蹈發展的卓越貢獻

設23場親子和兒童工作坊 除了展覽，舞團同時聯同海港城，於5月9日至24日期間一連三個周末，舉辦籌款活動「喜舞香港‧同賞藝術」親子及兒童工作坊，為香港舞蹈團共融基金籌款。香港雙節棍總會總教練劉萬梁將會親自教授雙節棍工作坊，讓普通人一試成為李小龍的滋味。如果對武術舞蹈有興趣的話，舞團更加設有武術舞蹈工作坊，讓公眾感受中國舞蹈與武術的剛柔並濟。 1 雙節棍工作坊 2026年5月16日 1030 - 1130 HKD$150/親子 劉萬梁師傅 2026年5月24日 1400 - 1500 2026年5月24日 1530 - 1630 2 武術舞蹈體驗 2026年5月9日 1530 - 1630 HKD$100/位 劉卓褘 2026年5月9日 1700 - 1800 2026年5月10日 1400 - 1500 HKD$150/親子 潘曉欣 3 舞蹈體驗課 — 香港舞蹈團兒童及少年團課程體驗 2026年5月10日 1300 - 1400 HKD$150/位 （只限7-10歲） 兒少團導師 4 『陶』戲小舞士： 陶藝武舞工作坊 2026年5月16日 1530 - 1630 HKD$100/位 韋羅瑩、馬列 2026年5月16日 1700 - 1800 HKD$150/親子 5 小小醒獅學跳舞： 醒獅武舞工作坊​ 2026年5月23日 1230 - 1330 HKD$150/親子 蔡嘉勁、何穎琴 2026年5月23日 1400 - 1500 6 親子互動舞蹈工作坊 2026年5月17日 1230 - 1330 HKD$150/親子 盧心瑜 2026年5月17日 1400 - 1500 7 攝影工作坊​ 2026年5月16日 1030 – 1200* HKD$300/親子 香港遺美林曉敏

8 流沙成畫： 在指間的美學 2026年5月10日 1630 - 1730 HKD$150/親子 展能藝術家： 趙惠芝 2026年5月10日 1800 - 1900 2026年5月23日 1530 - 1700 2026年5月23日 1730 - 1900 9 足墨 · 重構點線 2026年5月16日 1230 - 1330 HKD$100/位 展能藝術家： 盧佩鏞 2026年5月16日 1400 - 1500 2026年5月24日 1230 - 1330 10 拼貼出香港風景色彩 2026年5月17日 1530 - 1630 HKD$100/位 展能藝術家： 黎惠珍 2026年5月17日 1700 - 1800 11 花花小心意 2026年5月9日 1230 - 1330 HKD$150/親子 展能藝術家： 梁慧雅 2026年5月9日 1400 - 1500

香港舞蹈團四十五周年「喜舞香港 ‧ 流光物語」展覽 日期：即日起至5月24日 開放時間：上午11時至晚上9時 地點：海港城美術館（尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心二階207號舖） 「喜舞香港 ‧ 同賞藝術」親子及兒童工作坊 日期：2026年5月9日至24日 地點：尖沙咀海港城海運大廈地下中庭 報名按此 備註：親子為一名成人及一名兒童；除另註明，每位兒童年齡限制均為5至10歲