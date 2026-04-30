親子好去處｜香港舞蹈團×海港城推喜舞香港展覽+工作坊 展出45件歷史展品 設23場親子藝術工作坊

香港舞蹈團踏入45周年！即日起，舞團攜手海港城打造一系列「喜舞香港 」主題展覽及藝術工作坊。公眾不但可欣賞舞團藝術總監楊雲濤的創作手稿和鄭伊健在舞劇《風雲》的服裝，加上23場親子和兒童藝術工作坊，家長們不妨帶小朋友到場體驗。
展出45件歷史展品 首次公開藝術總監楊雲濤創作手稿
作為舞團45周年首個慶祝活動，展覽展出45件與舞團發展息息相關的展品，並分為兩大展區，分別是「幕後風景‧初心之地」及「記憶為物‧與時同行」，帶領觀眾走進舞團的歷史。展品涵蓋80年代創團初期的歷史照片、經典劇目服裝與道具、歷年精選海報與場刊、重要獎項與國際巡演紀念品，及舞者們的幕後影像等。矚目展品當然是首次公開香港舞蹈團藝術總監楊雲濤的創作手稿，以及鄭伊健於《風雲》慈善場飾演主角聶風的舞台服裝。
重點展品精選
展品
年份
簡介
1
《東海奇緣》場刊
1982
舞團首個製作的場刊，收錄時任市政局主席獻辭，記錄創團招聘盛況
2
《春江花月夜》開盤式錄音帶
1982
AMPEX 456 Grand Master錄音帶，體現舞團初創時期對藝術質素的堅持
3
《日月戀》海報
1988
現存最早的實體海報，手繪風格，見證八十年代設計美學
4
《風雲》服裝設計手繪
2014
記錄「無名」及「雄霸」服裝設計細節，展現舞台視覺化的起點
5
藝術總監楊雲濤創作手稿
2018-2025
記錄舞季主題思考與《武道》創作歷程
6
《小黃鴨》IP膠製錢罌
2019
兒童舞劇周邊紀念品，展現舞團結合本地原創IP的創作拓展
7
《心鼓行》之鼓
2024
節目運用的鼓類豐富多樣，每一面鼓都承載着不同民族的舞蹈韻律
8
《風雲》之聶風舞台服裝
2025
從聶風之舞台服裝，見證香港漫畫、電影與舞蹈的跨界對話
9
《武道》舞台設計模型
2025
設計以簡約為基調，結合水墨意象、投影與光影變化
10
香港舞蹈年獎2026
傑出成就獎
2026
表彰藝術總監楊雲濤對舞蹈藝術及香港舞蹈發展的卓越貢獻
設23場親子和兒童工作坊
除了展覽，舞團同時聯同海港城，於5月9日至24日期間一連三個周末，舉辦籌款活動「喜舞香港‧同賞藝術」親子及兒童工作坊，為香港舞蹈團共融基金籌款。香港雙節棍總會總教練劉萬梁將會親自教授雙節棍工作坊，讓普通人一試成為李小龍的滋味。如果對武術舞蹈有興趣的話，舞團更加設有武術舞蹈工作坊，讓公眾感受中國舞蹈與武術的剛柔並濟。
1
雙節棍工作坊
2026年5月16日 1030 - 1130
HKD$150/親子
劉萬梁師傅
2026年5月24日 1400 - 1500
2026年5月24日 1530 - 1630
2
武術舞蹈體驗
2026年5月9日 1530 - 1630
HKD$100/位
劉卓褘
2026年5月9日 1700 - 1800
2026年5月10日 1400 - 1500
HKD$150/親子
潘曉欣
3
舞蹈體驗課 —
香港舞蹈團兒童及少年團課程體驗
2026年5月10日 1300 - 1400
HKD$150/位
（只限7-10歲）
兒少團導師
4
『陶』戲小舞士：
陶藝武舞工作坊
2026年5月16日 1530 - 1630
HKD$100/位
韋羅瑩、馬列
2026年5月16日 1700 - 1800
HKD$150/親子
5
小小醒獅學跳舞：
醒獅武舞工作坊
2026年5月23日 1230 - 1330
HKD$150/親子
蔡嘉勁、何穎琴
2026年5月23日 1400 - 1500
6
親子互動舞蹈工作坊
2026年5月17日 1230 - 1330
HKD$150/親子
盧心瑜
2026年5月17日 1400 - 1500
7
攝影工作坊
2026年5月16日 1030 – 1200*
HKD$300/親子
香港遺美林曉敏
8
流沙成畫：
在指間的美學
2026年5月10日 1630 - 1730
HKD$150/親子
展能藝術家：
趙惠芝
2026年5月10日 1800 - 1900
2026年5月23日 1530 - 1700
2026年5月23日 1730 - 1900
9
足墨 · 重構點線
2026年5月16日 1230 - 1330
HKD$100/位
展能藝術家：
盧佩鏞
2026年5月16日 1400 - 1500
2026年5月24日 1230 - 1330
10
拼貼出香港風景色彩
2026年5月17日 1530 - 1630
HKD$100/位
展能藝術家：
黎惠珍
2026年5月17日 1700 - 1800
11
花花小心意
2026年5月9日 1230 - 1330
HKD$150/親子
展能藝術家：
梁慧雅
2026年5月9日 1400 - 1500
香港舞蹈團四十五周年「喜舞香港 ‧ 流光物語」展覽
日期：即日起至5月24日
開放時間：上午11時至晚上9時
地點：海港城美術館（尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心二階207號舖）
「喜舞香港 ‧ 同賞藝術」親子及兒童工作坊
日期：2026年5月9日至24日
地點：尖沙咀海港城海運大廈地下中庭
報名按此
備註：親子為一名成人及一名兒童；除另註明，每位兒童年齡限制均為5至10歲