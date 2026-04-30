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生活
出版：2026-Apr-30 12:00
更新：2026-Apr-30 12:00

親子好去處｜香港舞蹈團×海港城推喜舞香港展覽+工作坊 展出45件歷史展品 設23場親子藝術工作坊

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香港舞蹈團踏入45周年！即日起，舞團攜手海港城打造一系列「喜舞香港 」主題展覽及藝術工作坊。公眾不但可欣賞舞團藝術總監楊雲濤的創作手稿和鄭伊健在舞劇《風雲》的服裝，加上23場親子和兒童藝術工作坊，家長們不妨帶小朋友到場體驗。

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香港舞蹈團踏入45周年！

展出45件歷史展品 首次公開藝術總監楊雲濤創作手稿

作為舞團45周年首個慶祝活動，展覽展出45件與舞團發展息息相關的展品，並分為兩大展區，分別是「幕後風景‧初心之地」及「記憶為物‧與時同行」，帶領觀眾走進舞團的歷史。展品涵蓋80年代創團初期的歷史照片、經典劇目服裝與道具、歷年精選海報與場刊、重要獎項與國際巡演紀念品，及舞者們的幕後影像等。矚目展品當然是首次公開香港舞蹈團藝術總監楊雲濤的創作手稿，以及鄭伊健於《風雲》慈善場飾演主角聶風的舞台服裝。

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重點展品精選

展品

年份

簡介

1

《東海奇緣》場刊

1982

舞團首個製作的場刊，收錄時任市政局主席獻辭，記錄創團招聘盛況

2

《春江花月夜》開盤式錄音帶

1982

AMPEX 456 Grand Master錄音帶，體現舞團初創時期對藝術質素的堅持

3

《日月戀》海報

1988

現存最早的實體海報，手繪風格，見證八十年代設計美學

4

《風雲》服裝設計手繪

2014

記錄「無名」及「雄霸」服裝設計細節，展現舞台視覺化的起點

5

藝術總監楊雲濤創作手稿

2018-2025

記錄舞季主題思考與《武道》創作歷程

6

《小黃鴨》IP膠製錢罌

2019

兒童舞劇周邊紀念品，展現舞團結合本地原創IP的創作拓展

7

《心鼓行》之鼓

2024

節目運用的鼓類豐富多樣，每一面鼓都承載着不同民族的舞蹈韻律

8

《風雲》之聶風舞台服裝

2025

從聶風之舞台服裝，見證香港漫畫、電影與舞蹈的跨界對話

9

《武道》舞台設計模型

2025

設計以簡約為基調，結合水墨意象、投影與光影變化

10

香港舞蹈年獎2026

傑出成就獎

2026

表彰藝術總監楊雲濤對舞蹈藝術及香港舞蹈發展的卓越貢獻

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設23場親子和兒童工作坊

除了展覽，舞團同時聯同海港城，於59日至24日期間一連三個周末，舉辦籌款活動「喜舞香港‧同賞藝術」親子及兒童工作坊，為香港舞蹈團共融基金籌款。香港雙節棍總會總教練劉萬梁將會親自教授雙節棍工作坊，讓普通人一試成為李小龍的滋味。如果對武術舞蹈有興趣的話，舞團更加設有武術舞蹈工作坊，讓公眾感受中國舞蹈與武術的剛柔並濟。

1

雙節棍工作坊

 

 

2026年5月16日 1030 - 1130

HKD$150/親子

 

劉萬梁師傅

2026年5月24日 1400 - 1500

2026年5月24日 1530 - 1630

2

武術舞蹈體驗

2026年5月9日 1530 - 1630

HKD$100/位

 

劉卓褘

 

2026年5月9日 1700 - 1800

2026年5月10日 1400 - 1500

HKD$150/親子

潘曉欣

3

舞蹈體驗課 —

香港舞蹈團兒童及少年團課程體驗

2026年5月10日 1300 - 1400

HKD$150/位

（只限7-10歲）

兒少團導師

4

『陶』戲小舞士：

陶藝武舞工作坊

2026年5月16日 1530 - 1630

HKD$100/位

韋羅瑩、馬列

2026年5月16日 1700 - 1800

HKD$150/親子

5

小小醒獅學跳舞：

醒獅武舞工作坊​

2026年5月23日 1230 - 1330

HKD$150/親子

蔡嘉勁、何穎琴

2026年5月23日 1400 - 1500

6

親子互動舞蹈工作坊

 

2026年5月17日 1230 - 1330

HKD$150/親子

盧心瑜

2026年5月17日 1400 - 1500

7

攝影工作坊​

2026年5月16日 1030 – 1200*

HKD$300/親子

香港遺美林曉敏

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8

流沙成畫：

在指間的美學

2026年5月10日 1630 - 1730

HKD$150/親子

 

展能藝術家：

趙惠芝

2026年5月10日 1800 - 1900

2026年5月23日 1530 - 1700

2026年5月23日 1730 - 1900

9

足墨 · 重構點線

2026年5月16日 1230 - 1330

HKD$100/位

展能藝術家：

盧佩鏞

2026年5月16日 1400 - 1500

2026年5月24日 1230 - 1330

10

拼貼出香港風景色彩

2026年5月17日 1530 - 1630

HKD$100/位

 

展能藝術家：

黎惠珍

2026年5月17日 1700 - 1800

11

花花小心意

2026年5月9日 1230 - 1330

HKD$150/親子

展能藝術家：

梁慧雅

2026年5月9日 1400 - 1500

香港舞蹈團四十五周年「喜舞香港 流光物語」展覽

日期：即日起至524

開放時間：上午11時至晚上9

地點：海港城美術館（尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心二階207號舖）

「喜舞香港 同賞藝術」親子及兒童工作坊

日期：202659日至24

地點：尖沙咀海港城海運大廈地下中庭

報名按

備註：親子為一名成人及一名兒童；除另註明，每位兒童年齡限制均為510

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