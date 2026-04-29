3COINS全港最大分店進駐啟德AIRSIDE 首推日本製食品/3大獨家系列/新張優惠福袋 (有片)

日本人氣生活雜貨品牌 3COINS 在啟德地標商場 AIRSIDE 開設香港第三間分店，亦是目前全港最大的門市，佔地約 5,100 平方呎，合共引入超過 2,500 款日本生活用品，產品類別為本港三間分店中最齊全。新店不但首度在港推出「Made in Japan」食品系列，更設有全港最大的 3COINS 寵物專區，以及向啟德舊機場致敬的旅行主題專區，另有3款僅此店限定的獨家系列，新店開張期限還有3大獨家優惠，即睇以下詳情！

首度引入「Made in Japan」食品系列 今次最大驚喜之一，是 3COINS 首度在香港推出「Made in Japan」食品系列，包括多款日本人氣零食及日常食品。產品以小巧包裝為主，方便香港家居儲存，價格亦維持品牌一貫的高性價比路線。對於平日愛逛日式超市「掃貨」的人來說，多了一個輕鬆入手日式滋味的新選擇。

全港最大 3COINS 寵物專區 AIRSIDE 本身是寵物友善商場，加上近年香港養寵物的人愈來愈多，新店順理成章設立全港最大的 3COINS 寵物專區，一口氣展出超過 100 款產品。店內動線設計比較寬敞，帶毛孩同行也不會覺得侷促。產品由日本職人設計，由配件、餵食器具到毛孩服飾都有齊，實用之餘顏值也在線，其中寵物熊寶探頭袋和寵物用抱抱玩偶是必睇之選，主人想幫毛孩打造日系風格的話絕對不能錯過。



旅行主題專區 超過 120 款旅遊好物 啟德舊機場對不少港人來說都有特別意義，畢竟曾經是大家飛往世界各地的起點。新店就借這份情懷，開設全港規模最大的「旅行主題專區」，集合超過 120 款旅遊好物，由慳位收納用品到各式飛行配件都有，走的是日系簡約實用風格，大家去旅行前不妨來逛逛。

3款 AIRSIDE 新店獨家限定系列 新店還有3款 AIRSIDE店才有的獨家系列。首先是去年在日本賣到斷貨的 KIDS 服飾系列，主打高質感面料，今次首度引入香港，家長可以親手摸摸質感再決定入手。另外亦有 Spring Picnic 粉色野餐系列，粉嫩配色的餐具加上輕巧野餐墊，趁天氣好帶去野餐打卡一流。最後是 Handmade Art 手作藝術系列，提供不同日系風格的創作材料包，喜歡手作的朋友可以入手。



開幕限定優惠/福袋 新店由即日起至 5 月 4 日推出消費贈禮，期間於 AIRSIDE 店內單一消費淨額滿 $150，即可免費獲得一個 3COINS 日本限定版環保袋，送完即止。另外品牌亦趁開幕推出兩款限量福袋，分別是原價 $372、現售 $199 的微波爐料理福袋，以及原價 $346、現售 $179 的旅行專用福袋，由即日起至 4 月 30 日下午 3 時限量開售，售完即止。