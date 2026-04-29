著數優惠｜酒店拉丁燒烤自助餐買1送2快閃優惠 / 送「香港拉丁狂歡節」嘉年華VIP門票

著數優惠｜拉丁嘉年華燒烤自助餐買1送2快閃優惠 送嘉年華 VIP門票

香港富麗敦海洋公園酒店與世界級冠軍森巴學校 Viradouro 及靈魂樂隊聯乘，將於5月23至24日在中環海濱舉行「香港拉丁狂歡節2026」。酒店由即日起至6月30日推出多款優惠吸客，包括拉丁嘉年華主題燒烤自助餐買1送2快閃優惠，即睇詳情！

買 1 送 2 快閃優惠 為迎合「香港拉丁狂歡節2026」，香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳將於5月1日大搞拉丁嘉年華燒烤狂歡自助餐，供應巴西燒烤、南美風味菜式及環球美饌。燒烤區亮點有巴西蒜茸燒西冷牛扒、香烤羊腿、巴西烤雞、葡萄牙香腸、蜜汁烤肋排、肉桂燒菠蘿、香燒杏鮑菇、巴西烤洋蔥；冷盤有巴西薯仔沙律、巴西雞肉沙律、中東小米沙律；甜品有特設榴槤甜品專區、椰子芒果蛋糕、Mövenpick® 雪糕、自家製蛋糕等。 自助餐特設「買一送二」快閃優惠（自助餐成人$388起至$928，小童$238起至$468），只要惠顧一位成人自助餐，即可免費獲贈額外一位成人及一位小童同時用餐。預購自助餐優惠期由即日起至4月30日，時間無多，快快搶買！（優惠限酒店網上商店獨家發售，數量有限，先到先得。）

八折自助餐送嘉年華 VIP門票 如果大家趕不切的話，別心灰意冷，亦有四人自助午餐或晚餐八折禮遇，並獲贈「香港拉丁狂歡節」嘉年華 VIP門票四張，1張原價$480（適用日期：2026年5月23或24日）。另一餐飲禮遇：以港幣800元購買價值港幣1,000元餐飲禮券，並尊享嘉年華 VIP門票一張。（推廣期至5月24日，用餐期由5月1日至6月30日。）

拉丁舞表演＋攝影展覽 星耀廊期間濃罩拉丁氣氛，除了特調以節慶創意為靈感的雞尾酒及無酒精特飲，更專誠請來由香港傳奇拉丁舞精英運動員創立的Viva Dance專業體育舞蹈學院的學員，現場表演拉丁舞蹈。並將星耀廊化身為藝廊，展出著名Canon Pro 使、資深專業攝影師程詩詠 (Brian Ching) 的攝影作品，主題圍繞巴西文化、嘉年華、森巴舞與音樂。

香港拉丁狂歡節餐飲禮遇 推廣期至5月24日 ，用餐期由5月1日至6月30日 拉丁狂歡海濱雅飲 日期： 5 月 1 至 6 月 30 日 時間：每日上午 11 時至晚上 10 時 30 分 舞蹈表演詳情 日期：5月8日、10日、15日、17日及22日 時間：晚上7時至9時 攝影展覽：《香港拉丁狂歡節 – 攝影鏡頭下的巴西之路》 日期：2026年5月1日至6月30日 地址：香港富麗敦海洋公園酒店一樓星耀廊 電話：2166 7477 網上預訂