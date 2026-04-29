深圳好去處｜郵輪「明華輪」免費開放登船 全新升級！法式海景餐廳/音樂噴泉/一站式購物美食體驗

深圳又有全新好去處！位於南山蛇口的「明華輪」自去年底完成全新升級後，現已全面免費開放登船參觀！這艘見證了蛇口數十年變遷的傳奇郵輪，換上法式復古風外觀，外型看上去相當雅致，船上更引入大量精品店、海景餐廳及沉浸式劇場，成為全新北上打卡熱點。今次記者就為大家整理明華輪的遊玩攻略，即睇詳情！

蛇口經典地標「明華輪」免費登船 提到深圳蛇口，相信大家都會記得這個海上地標「明華輪」。這艘豪華郵輪於1962年首航，直到1983年才正式退役並停泊於蛇口。當年鄧小平更親筆題下「海上世界」四個大字，從此令這艘郵輪成為深圳的一大傳奇地標。

歷經1000天改造新升級後，「明華輪」以全新面貌登場，成為全國首個「沉浸式演藝綜合體」。明華輪外觀保留了法式郵輪的優雅線條，內部則融入復古法式及現代風格，利用大量的金屬曲線與低調奢華的設計色調，配以復古舷窗，營造出濃厚浪漫氛圍。改造後的船內總面積達15,000平方米，劃分為商業、餐飲、文化等多個空間，除了一站式購物美食體驗外，更設沉浸式劇場！現在無需預約即可免費登船，1至3層免費開放，盡情探索多間小店。

必玩三大重頭戲 近距離睇音樂噴泉

登上明華輪，絕對要在這個充滿電影感的復古船艙打打卡。船內空間以金屬廊道搭配圓形的復古舷窗，在暖黃色的燈光下，有如置身百年前的法式郵輪，當中三樓迴廊更是必影打卡位！上至頂層甲板更是絕佳觀景台，盡情欣賞市內美景，在傍晚時分上船，更可以欣賞夕陽餘暉的海景，非常浪漫。 除了打卡，1樓和2樓亦進駐了多間文創小店、潮玩精品及手作工坊。當中有不少融入深圳本土特色的創意手信，最適合大家慢慢挑選，搜羅心水好物帶回家，體驗一站式購物樂趣。

來到這裡記得不要錯過欣賞音樂噴泉！明華輪的甲板正對著海上世界的音樂噴泉，在這裡以俯瞰視角即可近距離感受震撼的噴泉表演。如果想享受更高級體驗，船內還設有氣氛十足的法式餐廳，餐廳以精緻木質裝飾，高級感十足。首推選擇靠室外甲板的位置，一邊品嚐西式美食，一邊欣賞音樂噴泉，絕對是視覺與味覺雙重享受。 噴泉表演在平日每晚有三場(19:30、20:00、20:30)，每場約15分鐘；而周五、周六及節假日更會加開至21:00，記得不要錯過！

沉浸式劇院演出

除了免費開放的公共區域，明華輪的3樓及以上空間打造為超大型實景劇場，目前正上演沉浸式劇場《交易人生》。這個劇場打破了傳統劇場的界限，將整座郵輪的7層空間，一共4600平方米的船艙化為舞台。 觀眾在入場前需另行購票，並將隨機分配不同的身份卡。演出期間，可以跟隨36位國際演員在不同艙室穿梭，甚至與他們互動、交換道具，以解鎖不同劇情。觀眾能夠親身參與故事中，這種體驗絕對值得一試。 海上世界明華輪 地址：南山區蛇口太子路32號海上世界明華輪

交通方法：深圳地鐵2/12號線「海上世界站」A出口，步行約5分鐘 時間：10:00 - 22:00 音樂噴泉時間： 平日 19:30、20:00、20:30；周五、六及節假日加場至 21:00