5.1黃金周｜即睇全港18+餐飲優惠 低至$1食和牛＋丼飯！自助餐6折/晚市買一送一

5.1勞動節餐飲優惠｜鴻福堂$20港式滋味小食套餐 鴻福堂由即日起至5月10日推出港式滋味小食優惠，現只需$20，就能購置「港式滋味小食套餐」(原價$36起)，任選茶餐廳風味飲品1支，包括港式奶茶、金裝鴛鴦、火麻仁拿鐵或芒果椰果柚子甘露等；以及杞子醬汁燒賣(1份8粒)、麻辣木耳豬肉燒賣(1份8粒)、芫荽魚肉燒賣(1份8粒)或咖喱花膠醬汁魚蛋(1份6粒)等滋味小食挑選1份。

5.1勞動節餐飲優惠｜恆香餅家聯乘老行家 燕窩蛋撻半打優惠 恆香餅家聯乘老行家，於五一期間帶來限定優惠。5月1日及5月10日，元朗旗艦店將推出限定燕窩蛋撻，每件售價港幣15元，半打優惠價港幣68元，折實平均每件約港幣11元。蛋撻以香滑蛋漿配搭燕窩入饌，將經典港式滋味升級；凡於元朗店購買燕窩蛋撻，若蛋撻底部貼有「Happy Mother’s Day」貼紙，即代表中獎，可免費獲贈「老行家鮮冰糖冬瓜即食官燕」200ml一樽。

5.1勞動節餐飲優惠｜朗豪坊餐廳優惠 朗豪坊推出「DINING POWER」餐廳優惠，橫跨「5.1黃金周」至暑假，優惠包括： －玥派：二人精選套餐55折 HK$330（原價HK$600） －The Coffee Academics：晚市精選套餐買一送一 HK$158（原價HK$316） －鼎泰豐：午市商務二人套餐75折 HK$358（原價HK$480） －とん吉日式吉列豬扒專門店：特選吉列定食二人餐6折 HK$588（原價HK$988） －火車頭越南餐室：下午茶一人小食大巡禮5折（9款小食配精選飲品）HK$108（原價HK$218） －精選四人餐7折 HK$838（原價HK$1,200） －Bistro Bloom：晚市半自助二人套餐5折 HK$598（原價HK$1,196）

5.1勞動節餐飲優惠｜旬彩火鍋 HK$1換購美國SRF極黑和牛 MegaBox內的旬彩火鍋在MEGA FEST 2026（5月1日至31日）期間推出限定優惠：惠顧任何定量套餐或火鍋放題可享HK$1換購美國SRF極黑和牛（原價：HK$50、限售30份）；惠顧火鍋放題全單9折（只限星期一至五，公眾假期除外）。

5.1勞動節餐飲優惠｜爆丼屋MegaBox分店 HK$1換購炙燒左口魚邊丼 爆丼屋MegaBox分店在MEGA FEST 2026（5月1日至31日）期間推出限定優惠：惠顧正價產品（飲品除外）可享HK$1換購炙燒左口魚邊丼（原價：HK$138、限售30份）；惠顧正價丼飯免費獲贈紙包飲品一包。

5.1勞動節餐飲優惠｜東薈城名店倉 買一送一、低至半價餐飲優惠 東薈城名店倉匯聚中、西、日、韓等多國人氣美食，適逢五一黃金周及母親節將至，場內多間人氣餐廳同步推出期間限定餐飲優惠，當中包括：

－春水堂人文茶館以優惠價港幣 25 元享用外賣凍胚芽奶茶一杯



－Oolaa 和牛肉醬意粉買一送一



－Shake Shack堂食惠顧滿港幣150元可獲贈單球自家製雲呢拿或朱古力味雪糕一份



－笑堂食惠顧指定菜式可享第二份半價優惠



－日本橋海鮮丼 つじ半堂食惠顧即可以港幣 1 元追加鮭魚子

5.1勞動節餐飲優惠｜春水堂外賣自取兩杯茶飲$53 春水堂為慶祝4月30日「國際珍珠奶茶日」，台灣始祖級茶館春水堂推出重磅快閃優惠，由即日起至5月10日，只需追蹤春水堂香港官方Facebook或Instagram，並於結賬前向店員出示，外賣自取兩杯茶飲只需$53。指定優惠茶飲包括台式經典珍珠奶茶及珍珠紅豆鮮奶茶，每日每店限量100杯（西九龍店除外），數量有限，一於把握機會！

5.1勞動節餐飲優惠｜歷山酒店 4.30 – 5.3 DSE考生專屬 自助晚餐6折 歷山酒店4月30日至5月3日期間推出「味遊東南亞」自助晚餐優惠，考生只需透過網上商店預付晚餐，並於入座時出示DSE准考證正本，或於「報到易」／「HKDSE」App內開啟「我的考試日程」頁面，即可享6折優惠，折實價為港幣481.60元，相當抵食！自助餐主打東南亞風味及多款高質海鮮，陣容豐富，包括阿拉斯加蟹腳、麵包蟹、琵琶蝦及鱈場蟹腳等冰鎮海鮮；刺身方面亦準備了煙肉焗蠔、帶子、紅蝦等七款選擇，鮮味十足。熱盤同樣精彩，香煎鴨肝、烤澳洲西冷牛扒、香草燒羊架及燒蜜餞火腿等輪流登場，相信大家都可以食得滿足！



地址：香港北角城市花園道32號歷山酒店大堂樓層歷山餐廳(港鐵炮台山站B出口)

查詢：3893 2868