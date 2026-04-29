FUGGLER 香港首間專門店開幕！一文睇清免費禮品/打卡/新品介紹

相信有行開商場、玩具店或精品店的大家，都一定見過一隻有牙齒的醜萌公仔！它雖然不像其他公仔會以可愛樣子示人，但一推出就已經極受歡迎。這隻來自英國的「FUGGLER」（Funny Ugly Monster 牙寶）公仔外型毛茸茸、外表飾有宛如人類般的牙齒，相當特別。FUGGLER 風潮已席捲全球，成為潮人必備的療癒新寵。近日，FUGGLER 亦宣布香港第一間專門店正式開幕，粉絲可以瘋狂購物之餘，仲可以在店門前跟人氣IP合照打卡。現場亦將同步推出全新系列及多款首發必藏單品。無論是資深粉絲，還是剛被它趣怪造型吸引的新朋友，都絕對不能錯過！
香港專門店必搶新品
隨著香港專門店開幕，店內亦發售多款粉絲必搶新品公仔及全新盲盒系列。例如FUGGLER NUGGETS雞塊系列、ALLEY CATS 暗巷夜貓系列盲盒等。而且店內亦設有電話配件區、手袋區、公仔服飾套裝區域，粉絲可以大買特買！
完成簡單步驟即可獲贈免費禮品
為慶祝新店開張，粉絲只要完成三個步驟即可免費換領指定禮品。
1. 追蹤官方 IG @fugglerofficial.hk
2. 拍下店內 FUGGLER 或個人專屬穿搭，並發佈至 IG 限時動態或貼文
3. 標記 @fugglerofficial.hk 並加上 Hashtag #FugglerHK
兌換方法：向店員出示發佈內容，即可獲贈「香港限定 FUGGLER 雪櫃磁石」一個。* 每人只限換領一次；數量有限，送完即止。
FUGGLER 香港專門店｜新店限定優惠
店內消費滿指定金額，即可獲贈指定禮品：
消費滿 HK$139，即送 FUGGLER 公仔鑰匙扣盲袋（1個）或 FUGGLER 公仔盲盒（1個）。
消費滿 HK$499，即送 FUGGLER 中碼公仔（1個），款式隨機。
消費滿 HK$999，即送 FUGGLER 絲巾（1條），款式隨機。
* 數量有限，送完即止。
NUGGETS 醜萌雞塊系列盲盒
系列延續 FUGGLER 標誌性的「反差萌」風格，把獨特的醜萌趣味與邪惡美味完美融合。每一款造型都別緻吸睛、各具特色；無論是辦公室擺設或潮流收藏，都能為枯燥忙碌的都市生活增添新意，帶來源源不絕的歡樂與驚喜。
ALLEY CATS 暗巷夜貓系列盲盒
每款盲盒都細緻刻畫貓咪神態與特質，工藝精緻；不僅是潮流收藏品，更像是一份能撫慰心靈的生活小確幸。
CHUNKY FUGGS 圓滾滾 Q 彈巨寶系列
搗蛋鬼紛紛換上蠑螈、河馬、大象、章魚、青蛙、水豚及雪人的搞怪造型，試圖混入叢林、瞞天過海。
FUGGLER 香港專門店
店舖資料：地址：香港灣仔區銅鑼灣軒尼詩道 500 號希慎廣場 B1F-B101B
營業時間：10:00am – 10:00pm