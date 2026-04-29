FUGGLER 香港首間專門店開幕！一文睇清免費禮品/打卡/新品介紹

相信有行開商場、玩具店或精品店的大家，都一定見過一隻有牙齒的醜萌公仔！它雖然不像其他公仔會以可愛樣子示人，但一推出就已經極受歡迎。這隻來自英國的「FUGGLER」（Funny Ugly Monster 牙寶）公仔外型毛茸茸、外表飾有宛如人類般的牙齒，相當特別。FUGGLER 風潮已席捲全球，成為潮人必備的療癒新寵。近日，FUGGLER 亦宣布香港第一間專門店正式開幕，粉絲可以瘋狂購物之餘，仲可以在店門前跟人氣IP合照打卡。現場亦將同步推出全新系列及多款首發必藏單品。無論是資深粉絲，還是剛被它趣怪造型吸引的新朋友，都絕對不能錯過！