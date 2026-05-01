DSE 2026｜一文看清5間大專院校Info day 東華學院設即時面試+取錄！ 為放榜做好兩手準備（附登記連結）

不少2026年DSE考生已經完成文憑試，除了與同學朋友盡情玩樂，不妨留意各大專院校的資訊日Info Day，為7月15日（星期三）DSE放榜做好兩手準備。以下整合5間大專院校的Info Day日期和活動詳情，即看下文。
DSE 2026｜大專院校info day時間表
理大、東華、城大、教大及都大將於5月舉辦資訊日，為考生提供最新的課程資訊。
院校
日期
時間
地點
預約入場連結
城大
2026年5月16日（星期六）
下午1點至5點
九龍塘達之路83號
理大
2026年5月9日（星期六）
網上資訊日︰2026年5月11日至13日（星期一至三）
早上9點半至下午5點半
紅磡育才道11號
教大
2026年5月23日（星期六）
下午1點至下午5點
大埔露屏路10號
https://iday.eduhk.hk/?fbclid=IwY2xjawRebL5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFiblBpSGsyRk9nQmJ6bjd0c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHuDEYahQVxPQnrajwILXeFmDYWBApdqhf8jqcmMK51ikB_0Y-cvF-j9xF30C_aem_uHk1RTlDh2R2vbXihDH6ZQ
都大
2026年5月16日（星期六）
下午1點至下午6點
何文田常盛街1號（賽馬會健康護理學院）、何文田忠孝街81號（賽馬會校園）、何文田牧愛街30號（正校園）
東華學院
2026年5月16日（星期六）
早上10點至下午5點
何文田衛理道31號馬錦燦紀念大樓
https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=XQdMpCI8IUO6tn7N6HDtRnN6d-S-M9dJuNVucZVuI75UN043RldTVjdOMVRKMFo4UEo2VjQyQUdBTi4u&route=shorturl
DSE 2026｜東華學院設即場面試+即時取錄！
東華學院將於資訊日當日開放京士柏校舍，有意報讀的考生除了可以參觀校舍，部分課程更能進行即場面試，甚至即時取錄。有興趣即時面試的申請人記得帶齊相關學歷證明及畢業證書正本。
可供即時面試和即時取錄的課程：
幼兒教育（榮譽）教育學士
應用老年學（榮譽）理學士 (非聯招 Non-JUPAS)
應用心理學（榮譽）社會科學學士
醫療資訊及服務管理（榮譽）學士 (非聯招 Non-JUPAS)
社商企業持續發展（榮譽）管理學學士
幼兒教育高級文憑
心理學高級文憑