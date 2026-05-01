DSE 2026｜一文看清5間大專院校Info day 東華學院設即時面試+取錄！ 為放榜做好兩手準備（附登記連結）

不少2026年DSE考生已經完成文憑試，除了與同學朋友盡情玩樂，不妨留意各大專院校的資訊日Info Day，為7月15日（星期三）DSE放榜做好兩手準備。以下整合5間大專院校的Info Day日期和活動詳情，即看下文。

何文田常盛街1號（賽馬會健康護理學院）、何文田忠孝街81號（賽馬會校園）、何文田牧愛街30號（正校園）

網上資訊日︰2026年5月11日至13日（星期一至三）

理大、東華、城大、教大及都大將於5月舉辦資訊日，為考生提供最新的課程資訊。

DSE 2026｜ 東華學院設即場面試+即時取錄！

東華學院將於資訊日當日開放京士柏校舍，有意報讀的考生除了可以參觀校舍，部分課程更能進行即場面試，甚至即時取錄。有興趣即時面試的申請人記得帶齊相關學歷證明及畢業證書正本。

可供即時面試和即時取錄的課程：

幼兒教育（榮譽）教育學士

應用老年學（榮譽）理學士 (非聯招 Non-JUPAS)

應用心理學（榮譽）社會科學學士

醫療資訊及服務管理（榮譽）學士 (非聯招 Non-JUPAS)

社商企業持續發展（榮譽）管理學學士

幼兒教育高級文憑