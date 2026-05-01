熱門搜尋:
五一黃金周 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-May-01 12:00
更新：2026-May-01 12:00

DSE 2026｜一文看清5間大專院校Info day 東華學院設即時面試+取錄！ 為放榜做好兩手準備（附登記連結）

分享：
SPRING 16
adblk4

不少2026DSE考生已經完成文憑試，除了與同學朋友盡情玩樂，不妨留意各大專院校的資訊日Info Day，為715日（星期三）DSE放榜做好兩手準備。以下整合5間大專院校的Info Day日期和活動詳情，即看下文。

蘇文傑攝

教大及理大等5間大專院校將於5月舉辦資訊日，讓考生了解課程最新資訊。

DSE 2026｜大專院校info day時間表

理大、東華、城大、教大及都大將於5月舉辦資訊日，為考生提供最新的課程資訊。

院校

日期

時間

地點

預約入場連結

城大

2026年5月16日（星期六）

下午1點至5點

九龍塘達之路83號

https://www.cityu.edu.hk/admo/conday

理大

2026年5月9日（星期六） 

網上資訊日︰2026年5月11日至13日（星期一至三） 

早上9點半至下午5點半

紅磡育才道11號

https://www.polyu.edu.hk/study/events/

教大

2026年5月23日（星期六）

下午1點至下午5點

大埔露屏路10號

https://iday.eduhk.hk/?fbclid=IwY2xjawRebL5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFiblBpSGsyRk9nQmJ6bjd0c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHuDEYahQVxPQnrajwILXeFmDYWBApdqhf8jqcmMK51ikB_0Y-cvF-j9xF30C_aem_uHk1RTlDh2R2vbXihDH6ZQ

都大

2026年5月16日（星期六）

下午1點至下午6點

何文田常盛街1號（賽馬會健康護理學院）、何文田忠孝街81號（賽馬會校園）、何文田牧愛街30號（正校園）

https://admissions.hkmu.edu.hk/tc/ug/consultation2026/

東華學院

2026年5月16日（星期六）

早上10點至下午5點

何文田衛理道31號馬錦燦紀念大樓

https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=XQdMpCI8IUO6tn7N6HDtRnN6d-S-M9dJuNVucZVuI75UN043RldTVjdOMVRKMFo4UEo2VjQyQUdBTi4u&route=shorturl

adblk5

DSE 2026｜東華學院設即場面試+即時取錄！

東華學院將於資訊日當日開放京士柏校舍，有意報讀的考生除了可以參觀校舍，部分課程更能進行即場面試，甚至即時取錄。有興趣即時面試的申請人記得帶齊相關學歷證明及畢業證書正本。

可供即時面試和即時取錄的課程：

幼兒教育（榮譽）教育學士

應用老年學（榮譽）理學士 (非聯招 Non-JUPAS)

應用心理學（榮譽）社會科學學士

醫療資訊及服務管理（榮譽）學士 (非聯招 Non-JUPAS)

社商企業持續發展（榮譽）管理學學士

幼兒教育高級文憑

adblk6

心理學高級文憑

682600970 1564094279057948 367213776406063078 n 682066282 1564094289057947 1262594903211767248 n 680390205 1564094275724615 6255020781215768454 n 682134654 1564094272391282 3113875049320955876 n

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務