7大「愛記仇」狗狗排行榜 你家毛孩有冇上榜？

雖然狗狗的行為多半源於天性，但從一些輕鬆有趣的性格分析中，我們可以從中深入了解不同狗狗品種的心理特質與情緒表現。想知愛犬有沒有上榜，快快看到最後。

別被柯基犬的短腿與呆萌外表欺騙，牠們其實相當有個性。柯基性格倔強又固執，一旦被主人惹怒，未必會即時發作，反而可能透過「拆家」或搞破壞來宣洩不滿，令人又氣又笑。

博美犬對情緒特別敏感，外界常戲稱牠們「心眼細」。若不小心弄痛牠或語氣過重，博美很容易當下記在心裡，下次再見面時，或會以不停吠叫作出回應。

史納莎自尊心強，性格鮮明。若在眾人面前責備牠，或語氣過於嚴厲，牠們往往會用冷處理作為反擊，表現得相當高冷，直到情緒平復才肯重新親近主人。

柴犬素來以「難搞」聞名，固執又有主見。若過去曾受到責罵或不愉快對待，牠們可能會長時間記在心中，甚至不時擺出一副「黑面」模樣，讓主人感受到牠的不滿。

貴婦犬智商高，情感亦相當細膩，對主人的關注度尤其重視。一旦感到被忽略，或曾受到不當對待，牠們或會以小動作、搞怪行為來刷存在感，某程度上可說是「有仇必報」。

作為公認的高智商犬種，邊牧的「記仇」方式相當有策略。如果受到委屈，牠們未必直接反抗，反而可能故意藏起主人的物品，或突然「聽唔明指令」，令人氣得牙癢癢。

第 1 名：芝娃娃（ Chihuahua ）

榜首非吉娃娃莫屬。牠們體型細小，但脾氣卻相當火爆，被公認為「記仇王」。一旦被牠認定得罪過，很可能長時間難以釋懷，可說是最不能輕易招惹的小型犬代表。小編屋企那隻小王子正是「小氣鬼」。

以上排名綜合網上多位狗主的性格觀察與分享，僅供娛樂及參考，不妨當作了解毛孩個性的一個小窗口。