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親子
出版：2026-Apr-29 19:00
更新：2026-Apr-29 19:00

第五屆曾憲備．紫荊盃 全港少兒普通話朗誦比賽圓滿舉行 提升學童普通話能力 傳承優秀中華文化 展現語言核心力量

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主禮嘉賓、評審、參賽同學及家長全場大合照。

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特區政府推行兩文三語教育多年，為讓同學的學習成果能被看見，並提升他們的普通話能力和學習動力，由曾憲備慈善基金、新界校長會、中文路（香港）有限公司主辨，活力慈善基金、梨木樹苗趣社、文冬漢語普通話中心、香港普通話專業協會合辦的「第五屆曾憲備．紫荊盃全港少兒普通話朗誦比賽」決賽暨頒獎典禮，已於2026425日假粉嶺東華三院曾憲備小學圓滿舉行。

今屆破紀綠吸引來自全港逾530間學校，超過1萬名同學參賽，讓賽事成為全港最多人參與的普通話賽事之一。

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典禮請來曾憲備慈善基金董事暨新界校長會榮譽會長曾慶輝先生，新界校長會副會長邱少雄校長MH，中文路（香港）有限公司執行總裁姚凱先生，董事陳宇虹女士，全國人大常委會香港基本法委員會委員、立法會議員、教育局、課程發展議會價值觀教育常務委員會主席李浩然博士MH, JP，教育局高級課程發展主任（中文）周健博士，中聯辦新界工作部宣教處副處長黃展豪先生，香港教育中心商會理事李俊康先生，文冬漢語普通話中心李宇軒先生，荃灣區區議員、梨木樹苗趣社主席劉松剛先生，以及西貢區議員、香港普通話專業協會主席靳彤彤女士等多位重量級嘉賓出席及主禮。

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萬名學生參與人數破紀錄 學普通話增競爭力

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曾憲備慈善基金董事暨新界校長會榮譽會長 - 曾慶輝先生

曾慶輝先生於致辭時指很高興今年比賽得到各校鼎力支持，參賽人數再破紀錄超過一萬人。他指同學學好兩文三語，是面向未來的基本能力，學好普通話不只於大灣區溝通無障礙，將來找工作更具競爭力，亦讓同學更了解祖國文化，增加自信。

李浩然博士MH, JP則指比賽是AI運用的最佳實踐，可以24小時不斷協助同學訓練及改善普通話的咬字，而同學於參賽過程中亦不斷突破自我，去閱讀和理解文章，與文字、詩詞和作者有交流，亦找到很多知音，更重要是傳承了中華優秀文化。

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全國人大常委會香港基本法委員會委員、立法會議員 - 李浩然博士MH, JP

學好普通話　掌握未來科技發展驅動引擎

姚凱先生則提到於AI人工智能快速發展的今天，AI越強大，語言的價值便越核心，因當今AI全靠大語言模型作為基礎資料庫，中文作為歷史最悠久，最豐富的語言之一，正是驅動未來科技發展的重要引擎。所以學好中文是為自己配備掌握未來世界的操作系統，掌握中文的精髓，就擁有了與未來世界對話的核心力量，學好普通話是賦予孩子們未來與智能技術平等對話的權利。

他並提到中文路一直堅持AI的投入，用技術塑造教學全流程，繼去年自主研發的普通話AI輔助系統已在近兩百所中小學落地，今年亦將推出DSE中文科輔助系統，進一步幫助老師和同學提升閲讀和寫作能力。此外，亦要學以致用，打通從課堂到職場的路，於早前在印尼舉辦的第二屆印尼「中文通」普通話詩歌朗誦比賽，全印尼有1,712位學生參加，當日更有多家中資企業到現場招聘人才，中文路更發布了基於AI中文人才學習和招聘系統，實現語言能力和崗位的精準匹配。他相信普通話不僅是一種語言，更是橋樑連接我們的歷史和當下，亦連接香港和世界，也連接課堂和未來，讓香港的孩子立足中國走向世界。　

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中文路（香港）有限公司執行總裁 - 姚凱先生

設多個獎項 同學表現備受讚賞

賽事分幼稚園（初/高級組）、小學（初//高級組）和中學組，另有為非華裔同學而設的飛躍組（幼稚園/小學/中學組），以及坊間少有專為特殊學校學生而設的比賽平台 - 閃亮組，讓他們亦可展現才能。

各組均設金、銀、銅獎及優異獎，除可獲相關獎盃及證書外，金、銀及銅獎得獎者亦可分別獲2,0001,000800元現金獎，獎金十分豐富。此外，賽事亦設包括最佳造型、最佳語音、最佳台風、傑出表現學校、積極參與學校及最優秀指導老師等多個特色獎項。

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當日除了比賽外，場地還設中文路普通話樂園攤位活動，有八大用AI開發的闖關遊戲供同學挑戰·，完成挑戰的同學更可獲得紀念品。

各大獎項及現場花絮：

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賽事留影：

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