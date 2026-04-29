Star Wars 星球大戰主題展登陸AIRSIDE 巨型古古/多款手辦全球首曝光/逾120款周邊售賣(有片)

Star Wars粉絲注意！星戰新電影即將上映，Hot Toys 於 AIRSIDE 二樓中庭舉辦《小古古漫遊大銀河》主題展，以沉浸式銀河嘉年華迎接電影《星球大戰：曼達洛人與古古》。場內有 7 米高巨型古古充氣裝置連互動氣球房、1:1 比例曼達洛人與古古雕塑、多款珍藏手辦全球首展，以及3大「星際美食」打卡區和全球首創「Galaxy Burger」漢堡包互動區。期間限定店同步發售會場限定珍藏人偶、全球首發 COSBI 盲盒及逾 120 款星戰精品，AIRSIDE 外牆更每晚上演全港首個「Hot Toys 星戰燈光 Show」，即睇以下詳情。





Star Wars 星球大戰主題展｜7米高古古裝置連互動氣球房 場地入口設有《星球大戰：曼達洛人與古古》主題牆，前面擺放了一座1:1大小的曼達洛人與古古雕塑，相當有氣勢。沿路穿過仿沙石拱門後，有一個7米高的巨型古古充氣裝置，底部藏了一個透明氣球房，裡面飄滿星戰主題氣球和古古最愛的青蛙氣球，讓各位粉絲們可以親身走入去打卡影相。

Star Wars 星球大戰主題展｜多款Hot Toys星戰珍藏手辦全球首展 今次主題展展出多款Hot Toys珍藏手辦，是全球首次公開。展品包括多個星戰時代，包括趕在電影上映前公佈的《星球大戰：曼達洛人與古古》系列，有1:1比例的古古及Anzellan Droidsmith珍藏手辦，亦有1:6比例的曼達洛人與古古組合、電影版帝國Stormtrooper及反抗軍悍將Zeb Orrelios。經典系列方面則有《最後絕地武士》植髮版Luke Skywalker、《黑帝君臨》Yoda大師、Gree複製人指揮官、《反抗軍起義》索龍元帥，以及最新的《摩爾——暗影之王》動畫版Maul珍藏人偶等，選擇相當多。

Star Wars 星球大戰主題展｜三大「星際美食」打卡區 除了展覽區外，當然少不了打卡區。現場有三個以食物造型為主題的打卡區。「Razor Crest曲奇補給站」將經典座駕「剃刀冠號」變成大型場景裝置，四周放滿星戰造型曲奇，曼達洛人與古古COSBI亦有現身。「融化雪條彩虹牆」以彩色背板配上古古、C-3PO、R2-D2、黑武士及白兵等角色的雪條毛公仔，地上還有星戰雪糕馬卡龍坐墊。「冰凍賞金雪糕攤位」則是復古攤位造型，可以扮星際雪糕店主影相，夏天打卡一流。



Star Wars 星球大戰主題展｜全球首創「Galaxy Burger」互動區 今次展覽還有一個全球首創的「Galaxy Burger」互動區給各位粉絲們玩樂，提供18款以星戰角色為主題的毛絨「食材」配件，大家可以自由配搭專屬漢堡包公仔。漢堡外殼有「死星黑堡」和「古古軟萌麵包」可揀，主食有「黑武士濃厚漢堡」及「C-3PO黃金魚柳」等，配料則有「光劍煙肉」、「碳凍Han Solo芝士片」和「R2-D2太陽蛋」，揀好後由店員組裝並附上透明背帶包裝。完成後可以挑戰「星戰急口令」，5秒內讀出指定繞口令就可以贏取限量版「古古銀河漢堡包鎖匙扣」。

Star Wars 星球大戰主題展｜期間限定店發售逾120款星戰精品 主題展當然少部了期間限定店，發售多款會場限定的Hot Toys 1:6珍藏人偶。同時亦推出全球首發COSBI盲盒，包括《星球大戰：曼達洛人與古古》COSBI迷你人偶、毛公仔掛飾、氣球派對系列第二彈、Ewoks一族系列第二彈及雪條毛公仔鎖匙扣系列等。另有逾120款星戰精品，包括星戰御守、古古充氣鎖匙扣、經典海報A4文件夾、布藝刺繡襟章、32cm古古毛公仔、造型夾餅咕、星戰T-shirt，以及Hot Toys與Grocery聯名洗水T-shirt等潮流配飾。粉絲們大手入貨的機會來了！

Star Wars 星球大戰主題展｜售賣及預定商品一覽

AIRSIDE外牆上演全港首個星戰燈光Show 另外，AIRSIDE外牆的巨型LED屏幕每晚7時至9時55分會同步播放全港首個「Hot Toys星戰燈光Show」，內容結合主題展元素與光影效果，路過都可以感受到星戰氣氛。

「Hot Toys｜星球大戰：小古古漫遊大銀河」主題展及期間限定店 日期：2026年4月30日至6月3日 時間：星期一至五12PM–9PM,星期六日及公眾假期11AM–9PM 地點：AIRSIDE二樓中庭



