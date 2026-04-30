周末好去處｜銅鑼灣時代廣場推YouTube Music Nights 免費聽逾30組歌手唱歌！ Edan/周柏豪/蔡俊彥/林奕匡

各位追星粉絲留意！銅鑼灣時代廣場攜手YouTube Music推出「YouTube Music Nights」現場音樂演出。5月指定周末，超過30位人氣歌手及組合將會現身，帶來多種風格的演出和特別合作舞台。活動免費對外開放，毋須預先登記，周末未有玩樂計劃的朋友不妨到場。

超過30組歌手現身

活動多位人氣歌手，當中包括樂壇新人Ryan蔡俊彥、周柏豪、CY Chan 陳宗澤、林奕匡、陳健安、Edan@MIRROR、晚安莉莉及Zpecial等，讓觀眾享受不同風格的音樂。與此同時，商場的大電視和鐘樓將會定期播放YouTube每周排行榜當中的「本周熱播歌曲」。本地積木品牌KALOS亦會於設立「唱片舖」主題期間限定店，豐富觀眾的體驗。

五月「 YouTube Music Nights 」音樂盛會

日期：5月1日至31日 (指定日子)

演出時間：下午5時至6時

地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

觀賞區開放時間：將於活動當日中午12時至晚上8時開放