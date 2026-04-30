周末好去處｜銅鑼灣時代廣場推YouTube Music Nights 免費聽逾30組歌手唱歌！ Edan/周柏豪/蔡俊彥/林奕匡

各位追星粉絲留意！銅鑼灣時代廣場攜手YouTube Music推出「YouTube Music Nights」現場音樂演出。5月指定周末，超過30位人氣歌手及組合將會現身，帶來多種風格的演出和特別合作舞台。活動免費對外開放，毋須預先登記，周末未有玩樂計劃的朋友不妨到場。
超過30組歌手現身
活動多位人氣歌手，當中包括樂壇新人Ryan蔡俊彥、周柏豪、CY Chan 陳宗澤、林奕匡、陳健安、Edan@MIRROR、晚安莉莉及Zpecial等，讓觀眾享受不同風格的音樂。與此同時，商場的大電視和鐘樓將會定期播放YouTube每周排行榜當中的「本周熱播歌曲」。本地積木品牌KALOS亦會於設立「唱片舖」主題期間限定店，豐富觀眾的體驗。
五月「YouTube Music Nights」音樂盛會
日期：5月1日至31日 (指定日子)
演出時間：下午5時至6時
地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場
觀賞區開放時間：將於活動當日中午12時至晚上8時開放
日期
表演音樂單位
5月1日（五）
CY Chan 陳宗澤、Jessica Chan 陳苡臻、Sabrina Cheung 張蔓莎
5月2日 （六）
Mischa 葉巧琳、組合PER SE
5月9日（六）
樂隊FYP、Regent 林暐竣、Yan Ting 周殷廷
5月10日（日）
Endy Chow 周國賢、樂隊SULIS、組合VIVA
5月16日（六）
Amy Lo 、Lester Lam 藍奕持、On Chan 陳健安
5月17日（日）
Jacky Fan 范卓賢、TELLER
5月23日（六）
Pakho Chau 周柏豪、Shiga Lin 連詩雅、Stephanie Cheng 鄭融
5月24日（日）
Edan@MIRROR 、Phil 林奕匡、Ryan 蔡俊彥
5月25日（一）
EGG Wong 黃詠霖、樂隊Goodnight Lillie 晚安莉莉、Tony Wu 胡子彤
5月30日（六）
Candy@COLLAR、Day@COLLAR、Winka@COLLAR、組合ZPOT
5月31日（日）
Gigi Cheung 張蔓姿、樂隊Zpecial
時代廣場KALOS唱片舖期間限定店
日期：5月11日至31日
時間：上午11時至晚上9時
地點：銅鑼灣時代廣場2樓中庭