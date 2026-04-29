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生活
出版：2026-Apr-29 20:00
更新：2026-Apr-29 20:00

深圳好去處｜長沙人氣茶飲店茶顏悦色入駐深圳再開2間分店！一文睇4間門店地址/限定周邊

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深圳好去處｜長沙人氣茶飲店茶顏悦色入駐深圳再開2間分店！一文睇4間門店地址/限定周邊

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近年北上深圳快閃旅遊，飲飲食食已成港人周末日常！提到國內最人氣的奶茶茶飲店，長沙超人氣級茶飲品牌「茶顏悅色」絕對榜上有名。現在想喝一杯茶顏悅色，不用坐高鐵到長沙，在深圳都可以飲到！早前茶顏悅色正式進駐深圳，兩大萬象城及萬象天地分店隨即掀起排隊熱潮，茶顏悅色宣布將再下一城，於福田及寶安區分別再開兩間新分店，即睇詳情。

茶顏悅色再開2分店！凌晨4時排隊+排隊平均2.5小時

茶顏悅色登陸深圳消息一出，隨即引發全城哄動。早前首兩間分店分別進駐羅湖萬象城及南山萬象天地，開業首日便創下驚人的排隊紀錄，社交平台上更有不少網民分享，平均排隊時間需要2.5小時，最誇張更高達5小時，更有市民凌晨4時多已在門外排隊等候，場面極其壯觀。

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最近茶顏悅色更宣布將再開新分店，進駐福田星河COCO Park開設新店；有眼尖網民發現，寶安壹方城亦已起圍板，預告新店即將登場！連同現有的分店，品牌在深圳的版圖已擴張至四間，全數選址都是港人北上熱點，以後各位港人想一嘗這款長沙超人氣茶飲，過關後就能喝到，非常方便。

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內地網紅茶飲店茶顏悅色 必飲幽蘭拿鐵

作為長沙的人氣飲品品牌，茶顏悅色在湖南、武漢、重慶及南京等地已擁有超過 1,000 間門市，實力與人氣兼備。以「中茶西做」的獨特風格，將傳統中式茶底結合西式做法，呈現出獨特風味口感，品牌同時將典雅的中國風融入包裝設計，憑藉大量古典元素，成功在年輕一代中掀起一股國潮熱。

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必飲招牌「幽蘭拿鐵」，底層選用紅茶茶底，茶香濃郁不澀，頂部鋪上現打動物忌廉，灑上大量碧根果碎，入口同時感受堅果香與奶香，層次豐富。另一款必飲推介有「聲聲烏龍」，清爽蜜桃烏龍茶底搭配鮮奶，口感輕盈。

深圳茶颜悦色几款测评🤔 2 三分糖包子 来自小红书网页版

圖片來源：小紅書@三分糖包子

深圳限定特飲+周邊登場

除了經典人氣款茶飲，茶顏悅色今次入駐深圳，更推出多款深圳限定驚喜。兩間深圳分店推出限定柚子主題特飲：「柚綠江南岸」與「柚上青雲端」。前者將抹茶與柚子融合，色澤翠綠誘人；後者則是各位咖啡迷首選，醇厚咖啡加入柚子果香，為味蕾帶來全新體驗。

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為了慶祝雙首店開業，品牌推出了一系列深圳限定周邊，包括印有深圳限定隨行杯、明信片、「中國小神獸」系列玩偶，以及深圳限家禮盒，裡面除了包含各款深圳主題周邊外，更有多款零食及茶包，引發一陣搶購熱潮。

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深圳四間分店一覽

深圳灣萬象城店

地址：南山區深圳灣萬象城B區B1層粉紅大街50號

交通方法：后海站K2出口

深圳萬象天地店

地址：南山區深圳萬象天地LG層NLG 06號\

交通方法：高新園站A出口

福田星河COCOPark(尚未開業)

地址：福田星河COCOPark一期L1

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交通方法：購物公園站C出口

寶安壹方城(尚未開業)

地址：寶安壹方城B1層

交通方法：寶安中心站F出口

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