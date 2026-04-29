藝術家阿砂城市遺蹟對照歷史 紅磡尋消失的山丘與街道

藝術工友阿砂(Teresa Leung)，一直透過錄像與影像來探討城市「非場所」(non-places這議題，最新展覽《尋索消失的XX》，嘗試從人類學的角度出發，於香港的民生區，發掘被大家遺忘的痕跡。於展覽裡，阿砂帶領參觀者走進紅磡，以一系列創作來拼湊大家已消逝的集體回憶。
阿砂打撈紅磡的斷代史
由「本陶藝社」舉辦的展覽 《尋索消失的XX》，邀請了阿砂(Teresa) 擔任城市偵探，她將焦點鎖定在那些被定義為「非場所」的過度空間。她深信那些人們匆匆路過、難以產生歸屬感的空間，必留下細微痕跡而且充滿溫度。但對她來說，這些被遺忘的角落或消逝之物，正是創作的寶礦。正如她曾以後蘇聯城市為議題，創作的一系列作品。
長期遊走於城市邊緣的阿砂，這次將目光鎖定在紅磡區。這裡曾有消失的山丘，也有被抹去的街道。她深信消逝並不代表徹底不見，而是化作了細微的痕跡，等待著懷疑論者去挖掘。
公共檔案遇上GPS軌跡還原真貌
為了還原紅磡的原貌，阿砂穿梭於公共檔案館與街頭巷尾，把採訪回來的口述歷史作研究，並把這些碎片凝聚成多樣化的作品，當中包括以數位影像捕捉的照片，將嚴肅的歷史考據轉化為可互動的遊戲卡牌，又以手造小誌(Zine)記錄那些文獻未載的記憶。阿砂最令人動容的作品，她以GPS軌跡實時追蹤1887年紅磡地圖，並把以消失街道行走紀録組成錄像，以此用作對照現實與歷史。
當阿砂為展覽挖得愈深時，愈覺得過去觸不可及，她在展覽的介紹中寫道：「文獻可佚失、口述故事會矛盾、記憶亦可淡忘。」歷史會否因碎片化而變得撲朔迷離，她並沒有提供答案，只把搜集回來資訊放到展覽中，她誠邀市民一起報名出席導賞團，了解紅磡過去的發展史。
《尋索消失的XX》展覽詳情：
展期：5月8至31日 (下午1時30分至7時，周三至周日開放，公眾假期休館)
地址：石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L5-22室 本陶藝社(Indige Studio)
票價：免費入場
查詢：藝術工友阿砂