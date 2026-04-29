藝術家阿砂城市遺蹟對照歷史 紅磡尋消失的山丘與街道

藝術工友阿砂(Teresa Leung)，一直透過錄像與影像來探討城市「非場所」(non-places這議題，最新展覽《尋索消失的XX》，嘗試從人類學的角度出發，於香港的民生區，發掘被大家遺忘的痕跡。於展覽裡，阿砂帶領參觀者走進紅磡，以一系列創作來拼湊大家已消逝的集體回憶。

阿砂打撈紅磡的斷代史

由「本陶藝社」舉辦的展覽 《尋索消失的XX》，邀請了阿砂(Teresa) 擔任城市偵探，她將焦點鎖定在那些被定義為「非場所」的過度空間。她深信那些人們匆匆路過、難以產生歸屬感的空間，必留下細微痕跡而且充滿溫度。但對她來說，這些被遺忘的角落或消逝之物，正是創作的寶礦。正如她曾以後蘇聯城市為議題，創作的一系列作品。