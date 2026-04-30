5.1購物優惠｜MegaBox狂賞低至1折入手服飾及家品 $99電飯煲/NewBalance 3折/$90記憶枕

5.1黃金周假期即將來臨，MegaBox宣布由5月1日至31日推出「MEGA FEST 2026生活狂賞折」，聯合場內超過78個衣食住行商戶，集合逾2,000件人氣貨品以低至1折的震撼價發售，包括潮流服飾、運動用品、傢俬及電器家品等多個範疇，無論是為自己添置夏日新裝，還是趁母親節為媽媽挑選窩心禮物，都能夠以優惠的價錢入手，即睇以下優惠詳情！

5.1購物優惠｜Outlet潮牌低至1折 運動鞋款HK$199起 優惠期間，場內逾30個潮流及生活品牌同步劈價。and ST Outlet結集niko and...、GLOBAL WORK、LOWRYS FARM等人氣品牌，限量貨品低至1折；I.T Outlet精選商品同樣低至1折；輕奢品牌Brooks Brothers & Imaginex Outlet亦以1折起登場。運動鞋迷方面，New Balance指定鞋款低至HK$199即可入手，K-SWISS & Palladium精選貨品低至4折，GigaSports指定品牌鞋款44折起。夏日出遊裝備方面，LOJEL指定旅行用品低至75折，眼鏡88指定太陽眼鏡低至HK$500，輕鬆為夏季造型加分。 衣飾潮牌精選優惠一覽： and ST Outlet：限量貨品低至1折（逢星期六、日及公眾假期每日一款）；精選貨品低至3折；2件額外9折、5件額外7折

I.T Outlet： 精選貨品低至1折；下身單品2件額外5折；消費滿HK$800即減HK$100；指定貨品2件額外9折、3件或以上全單額外85折 Brooks Brothers & Imaginex Outlet：精選貨品低至1折 Marimekko：精選貨品低至4折；全系列襟針買一送一；Mega Club會員滿HK$2,000即減HK$200 LACOSTE：精選貨品低至5折；滿HK$2,500減HK$250、滿HK$3,500減HK$500、滿HK$5,000減HK$800 Timberland：正價貨品2件6折、3件5折；消費淨值滿HK$1,500送Timberland登山杖（價值HK$699） New Balance： 精選貨品低至3折、低至HK$199 K-SWISS & Palladium：精選貨品低至4折；2件額外9折、3件額外8折 GigaSports：指定品牌鞋款44折起

Round the World： 精選貨品低至2折；2件額外9折、3件額外8折 LOJEL：指定旅行用品低至75折 眼鏡88：指定太陽眼鏡低至HK$500；任何消費即送電話繩乙條（送完即止）

5.1購物優惠｜近200件家品優惠 傢俬家電低至1折 MegaBox是全港最大家居總匯，匯聚超過30間傢俬及電器品牌，今次活動期間推出近200個獨家折扣優惠，適逢母親節前夕，正是為媽媽添置實用家電或升級家居好物的絕佳時機。多個皇牌優惠搶眼登場，部分限量貨品數量極少，建議5月1日起提早到場搶購。 傢俬電器家品精選優惠一覽： Sealy絲漣床褥：酒店護頸睡枕1折HK$80（原價HK$800起，限量10個）

Serta：Memory Foam Pillow記憶枕1折HK$90（原價HK$898，限量10件）；Joy（喜悅）床褥3折HK$1,275（原價HK$4,250，限量1件）

BUILT-IN PRO： Skyworth創維空氣淨化器1折HK$129（原價HK$1,298）；Nutzen 2.8公升鈦金電飯煲14折HK$99（原價HK$698，限量2件）；Nutzen 2000W座檯式蒸焗爐24折HK$1,699（原價HK$6,988，限量2件）；Bosch Series 6充電式吸塵機46折HK$1,799（原價HK$3,898）；西門子70厘米自動蒸氣清洗抽油煙機55折HK$2,299（原價HK$4,190） GOOD IDEA：JAROME角几12折HK$699（原價HK$5,999）；COLON三斗櫃17折HK$999（原價HK$5,999）；BOSCO實木圓吧檯連兩張高身吧椅18折HK$1,999（原價HK$10,997）；DANIEL床架28折HK$2,499（原價HK$8,999） Italo Moda：1301型號零靠牆電動梳化5折HK$4,699起（原價HK$9,398起）；Brooks電動雙貴妃65折HK$7,299起（原價HK$11,229起）

IKEA：全港最大IKEA分店提供超過70件貨品優惠價發售，精選貨品低至18折起



MEGA FEST 2026生活狂賞折活動詳情 日期： 2026年5月1日至5月31日 地點： 九龍灣MegaBox

