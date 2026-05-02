馬會數碼專區首度聯乘人氣IP Sam Sam 玩遊戲送襟針盲盒 免費自製主題貼圖

人氣IP角色 Sam Sam 登陸沙田馬場！即日起至7月12日，馬會數碼專區首次聯乘人氣IP Sam Sam舉辦連串活動，包括設立多個主題打卡位和限定店。馬迷和Sam Sam粉絲更可免費自製貼圖和贏取限量Sam Sam冠軍名駒襟針盲盒，感受賽馬文化和潮流IP的碰撞。

免費帶走 襟針盲盒！

數碼專區提供多種活動，當中包括「Sam Sam 101」活動。即日起至5月31日，8大冠軍名駒將輪流成為每周活動主題，向訪客介紹Sam Sam個性、當日主題名駒的故事和馬場冷知識。完成活動的參加者可免費獲贈限量「Sam Sam 冠軍名駒」襟針盲盒，參與問答遊戲更可贏取額外襟針盲盒1份！

自製 Sam Sam 騎師主題 貼圖

馬場同時推出主題限定店，訪客可入手全新冠軍名駒與Sam Sam聯乘精品，以及3D磁貼、原子筆和香包掛飾等主題精品。店內設有數碼互動裝置和免費拍照機，訪客可即場下載Sam Sam騎師主題 sticker，自製具個人特色的貼圖，向親友送上祝福。