進念五度上演推理神劇《13.67》粵劇女演員黃安晴參演 ArtTech劇場體驗升級

由香港作家陳浩基創作的《13.67》，曾於2017年奪得日本「週刊文春推理Best 10(海外部門)」及「本格推理Best 10(海外部門)」雙冠軍，並創下最快售出12國版權的紀錄。對文學素有研究的電影導演王家衛，更一早把電影的版權買下，有意將這套神作搬上大銀幕。

橫掃日本推理獎的神作《13.67》，四度獲「進念．二十面體」改篇成舞台劇，去年上演時更是全院滿座。這齣推理劇今年決定再度加碼重演，不但結合高端藝術科技，還有黎達達榮的手繪動漫，新晉粵劇女演員黃安晴亦會參演，為觀眾帶來沉浸式多媒體劇場體驗，重回六十年代的香港，一起集體回憶。

進念導演胡恩威再度操刀，將小說中獨特的「逆向敘事」結構搬上舞台。故事從2013年時空穿越回到1967 年，跟隨神探關振鐸與徒弟駱小明的腳步，在越獄、槍戰與汽車炸彈的硝煙中，抽絲剝繭揭開香港半世紀以來的正義與黑暗，側寫社會變遷與重大歷史事件。

2026升級版跨界藝術碰撞

在升級版中，進念利用尖端藝術科技(ArtTech)與聲影技術，將兇案現場立體化，令觀賞時的視覺感官大幅度躍進，在舞台上創造出一個沉浸式推理現場。畫家黎達達榮創作的手繪動漫，將與舞台空間無縫融合，讓觀眾彷彿置身於黑白漫畫與真實歷史的邊緣。新晉粵劇女演員黃安晴加盟，以傳統戲曲的張力，詮釋六七暴動、廉政公署肅貪等動盪時刻，為硬核推理注入一抹人性溫柔與淒美。

《13.67》的故事從豪門兇殺到黑道角力，並側寫了香港歷史，卻是探討人心的一齣作品。無論是否推理劇迷，還是舞台劇愛好者，這齣舞台劇帶來的極致視覺體驗，絕對不容錯過。