網上熱話｜港漂來港工作1星期 被港人工作態度震懾 大讚：咁先係打工

香港地出名工時長，部分行業加班可謂食生菜，慘起上嚟有返工無放工。自從社交媒體盛行後，有時收工都難免要繼續回覆工作訊息，放工都放得唔安樂。不過，早前有來港工作一星期的港漂在小紅書發文，直言被香港人工作態度震懾，更大讚香港工作模式。

港漂見識港人工作態度 各處鄉村各處例，雖然不時都會看到香港打工仔抱怨人工低工時又長，但對於其他人來說可能已經十分滿足。早前，一位來港工作一星期的港漂在小紅書發文，劈頭直指「在香港上班第一週，最大的震撼不是忙，是準時下班」。

大讚港人打工不賣命 發文者坦言自己「第一次見識到香港人的工作態度」，形容公司同事「六點零一分，同事已經收好包」、「沒人偷偷瞄領導、假裝敲鍵盤」，「大家像約好了一樣往電梯走」，不但大讚港人的工作態度，更感慨表示「原來這裏的效率是用來換生活的」、「工作的事，關電腦那一刻就翻篇了」、「突然覺得，這才叫打工，不叫賣命」。

大批港人留言分享 眼見港漂大讚港人工作態度，帖文引來不少香港網民留言，有網民表示「卷時長沒意思，怎麼把份內事在限定時間做完才是道理」、「盡忠職守，夠鐘即走」，笑稱「6:01都晚了，明明是5:59」、「5:45入廁所洗手」，亦有人反駁指「大把單身漢加班到很晚，因為回家也沒事做」。惟旋即被回應「大把單身嘅都準時收工，收工大把節目，要做gym嘅做gym，約左人食飯嘅食飯，冇人會因為冇嘢做而ot囉」。