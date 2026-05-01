法國五月2026︱欣賞達文西名作《蒙娜麗莎》/歌劇《卡門》附多場音樂美食文藝盛宴購票連結

「法國五月藝術節」已經開鑼，這場年度文化盛事今年帶來逾 100場精彩節目，當中不只是靜態展覽，今屆更強調「沉浸式感官驚喜」。從揉合頂尖馬戲與現代舞蹈的驚艷演出，到橫跨戲劇、音樂與實驗電影的跨界對話，每個活動都在打破文化疆界。更驚喜的是，「法國五月美食薈」將味蕾饗宴完美融入，讓大在香港街頭，也能品味最道地的法式風情。 「法國五月藝術節」自1993年創辦以來，一直肩負連結香港與法國文化的重要使命。過去逾30年間，活動每年均吸引逾40萬名市民及旅客參與，累計入場人次已突破2,000萬。今年藝術節以「文藝再興」為題，活動不但帶來逾100場精彩節目，更有美食與體育等活動，以多元法式藝文體驗，促進港法文化的對話與交流。

法國五月2026︱多媒體藝術展《邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》 《香港賽馬會呈獻系列︰邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》展覽分為兩部分。第一部分「邂逅蒙娜麗莎」，由法國羅浮宮博物館和大皇宮沉浸式展覽館特別為香港製作的多媒體沉浸式體驗，將帶領參觀者穿越時空，從嶄新角度認識和欣賞李奧納多達文西名作《蒙娜麗莎》。 第二部分「文藝復興的再現」，展出由法國國家文藝復興博物館及意大利昂布羅修藝術博物館等多間文博機構借出的文藝復興瑰寶，包括首次在香港曝光的達文西4張人像及人體素描，以及其他文藝復興時期藝術珍品。

日期：即日起至7月27日 地點：香港文化博物館一樓專題展覽館三、四及五 票價：免費入場 查詢：邂逅蒙娜麗莎

法國五月2026︱歌劇比才的《卡門》 比才的《卡門》被譽為「屬於所有人的歌劇」。這部作品結合了法國的抒情與西班牙的熱情，那令人難以忘懷的旋律，在劇終後每每迴盪於觀眾的耳邊與心中，所謂繞梁三日。《卡門》的核心故事，就是一場愛情悲劇。 此劇由香港歌劇院與「法國五月」攜手呈獻，歌劇的四幕故事，將在香港一些具代表性的地點展開，為觀眾帶來既新穎又深刻的共鳴。 日期： 5月7至9日(晚上7時30分)、5月10日(下午2時30分)

法國五月2026︱法國藝匯@大館《以身相承》 由法國國家馬戲藝術中心演出《以身相承》，融合音樂與視覺藝術，探索衝突與情感張力。靈感來自人與自我、他人互動的層次，以及瑕疵中的美感。舞者以身體展現抵抗、奮鬥與支持，邀觀眾凝視內心風暴與寧靜。這是一種純粹的美學，一份邀請：凝視那些抵抗、奮鬥、辯論、等待、支持、承載的身體。這是一場對內心風暴的探索，也是對暴風雨過後寧靜的讚頌。 日期：5月8至17日 地點：中環 大館 票價：免費入場

法國五月2026︱《鮮于睿權與艾爾米爾四重奏》帶來的法國韻味 鮮于睿權，是首位贏得范克萊本國際鋼琴大賽冠軍的韓國演奏家，以收放自如又極具穩定性的演繹見稱，在范克萊本彈奏法國作曲家拉威爾的《圓舞曲》獲得高度讚賞，展現出深度和表現力。 他這次演出帶來獲獎曲目拉威爾的《圓舞曲》，更會夥拍艾爾米爾四重奏，演奏法朗克的鋼琴五重奏。 來自巴黎的艾爾米爾四重奏，將演奏德布西的弦樂四重奏，以及樂團首張專輯收錄的貝多芬「拉祖莫夫斯基四重奏」，為這套高難度的作品添一點法國韻味。

法國五月2026︱《反沉浸試驗》數位藝術與結合劇場 由多媒體藝術家Adelin Schweitzer創立的deletere，旨在探討公眾與「機器」之間的關係。 作品《沉浸式體驗》演出將在一處公共空間進行，16位參與者獲一間科技前沿的新創公司邀請測試其嶄新的革命性沉浸裝置—— BUD(Black Up Display)，一款多感官光學遮蔽裝置。 參與者戴上這些經特殊改造的 VR 頭戴設備後，將逐步沉浸進一個層層揭露秘密的世界。隨著體驗的深入，他們將發現監督這項實驗的組織，有著遠比表面更深的企圖——並且逐漸意識到：這不只是一場科技測試，而是有著更深層的目的……

法國五月2026︱沉浸體驗《星海音航》 由Super Organique 製作的《星海音航》，是一場跨越無限微小與無限宏大的感官盛宴，邀請觀眾放慢腳步，重新連結，去發現日常生活中隱藏的奇蹟。在生態挑戰日益嚴峻的今天，《星海音航》以科技為橋樑，拒絕冰冷的工具化思維，而是將創新轉化為點亮自然之美的媒介。 這裡沒有僵硬的3D模擬，也沒有陰鬱的未來幻象，只有純粹的美感與驚嘆。《星海音航》的魅力在於，它讓人重新看見日常中被忽略的細節。水的律動、光的折射、聲音的共鳴，都在這裡化為一場沉浸式的詩篇。

日期：5月30、31日(下午2時30分、5時) 地點：大埔文娛中心黑盒劇場 票價：$250 查詢：星海音航

法國五月2026︱6月焦點《犬影升騰》 《犬影升騰》是克拉拉芙瑞Clara Furey’s的最新創作，3位舞者Justin De Luna、Baco Lepage-Acosta與Brian Mendez，在演出中，以循環動作構築舞台建築，探索聲音與震動如何穿透骨骼，展現原始衝動與機械節奏交織的張力。 作為歐洲合作計畫ACT：藝術、氣候、轉型的一部分，《犬影升騰》在氣候危機與社會不平等的時代，傳遞希望，呼喚行動。 作品延續《Cosmic Love》的思考，將衝擊與不適昇華為喜悅與力量，並在Twin Rising音樂的烘托下，邀請觀眾沉浸於迷人的螺旋旅程。

日期：6月26、27日(晚上8時)、6月28日(下午3時) 地點：西九自由空間大盒 票價：$320、$280 查詢：犬影升騰

法國五月2026︱電影節精選多齣猛片 2026年「法國五月電影節目」將於5月19日至6月3日在百老匯院線及其他影院舉行，帶來多部精彩的法國電影。本年度節目聚焦三大主題，包括瑪格麗特杜哈絲(Marguerite Duras)經典電影、法亞文化交流作品、以及向Maria Callas致敬的特別放映。 2026年「法國五月電影節」的精選節目亮點，瑪格麗特杜哈絲電影專題，上映的電影包括有描述一對離婚夫婦在辦理手續後心理衝突的《音樂》(La Musica)；探討在酒店度假時心理操控，與個人崩塌的《毀滅，她說》(Détruire dit-elle)；展現三種不同意識形態的言語交鋒的《黃色的太陽》(Jaune le Soleil)；聚焦外交官妻子在婚外情中百無聊賴的《印度之歌》(India Song)；講述一個下午溫馨卻又不尋常故事的《午後韶光》(Nathalie Granger)；探討匿名電話中現代愛情的《夜船》(Le Navire Night)。

日期： 5月19日至6月3日 地點：百老匯院線及其他合作影院 票價：$75至$110 查詢：法國五月電影節

法國五月2026︱美食薈以Savoie為主題 帶來高山風味 「法國五月美食薈」今年踏入第17屆，將呈獻「薩瓦(Savoie)」這個規模精細卻別具一格的高山葡萄酒產區。五月期間，美食薈誠邀港澳美食客一同走入阿爾卑斯山，透過全城逾150間餐廳、零售商舖及教育機構推出的精彩活動，身臨體驗法國高山風味。 而香港置地文華東方酒店廚藝及餐飲部總監Richard Ekkebus，將擔任2026年度法國五月美食薈饗宴大使，帶領饕餮客探索當代餐飲與薩瓦高山清爽氣息的優雅融合。 美食市集嘗盡法式小食