5.1黃金週消閒攻略 信和商場影視運動連環賞 睇戲食飯「放電」一站式搞掂

隨著5.1黃金週長假期將至，相信大家都正計畫如何把握這個假期玩轉香港！信和集團旗下旗艦商場——奧海城、屯門市廣場、荃新天地及中港城，今次特別聯動餐飲與零售商戶，為大家準備了一場全方位的「5.1狂賞折」狂歡活動及禮遇。

影視運動多元體驗 消費換餐券延續假期體驗

近期本地電影市道熱鬧，多部重量級鉅作如傳記大片《Michael》、話題續集《穿Prada的惡魔2》及經典再現的《寒戰 1994》相繼上映，吸引不少影迷進場支持。商場順勢推出「睇戲請食飯」推廣，大家於奧海城及屯門市廣場購買兩張正價戲票，即可換領HK$50餐飲S Coupon。此外，消費滿HK$1,200更可獲贈電影禮券，讓大家在觀影後能與家人好友盡情享受美酒佳餚，延續假日消閒體驗！除了影視娛樂，商場亦變身為家庭客的「放電」勝地。小朋友可在奧海城的五環遊樂園、Bouncetopia、Namco等地盡情玩樂，屯門市廣場tmtp commons亦緊扣運動熱潮，舉辦匹克球及兒童足球體驗日。若偏好慢活節奏，則可選擇參與黃金海岸的「海邊烘焙節」或欣賞荃新天地的Busking表演。