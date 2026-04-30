數碼暴龍xCATALOG系列登場 童年回憶注入街頭時尚 角色外套/印花Tee/周邊公仔

召喚全港「被選中的細路」！CATALOG與日本經典人氣動畫《數碼暴龍》，推出全新聯乘系列！將千禧年代的集體回憶融入街頭時尚中，為一眾《數碼暴龍》粉絲帶來滿滿感動。系列涵蓋多款標誌性單品，包括外套、恤衫以及多款印花Tee，將喜愛角色元素加入日常穿搭中。是次聯乘系列更推出一系列生活周邊產品，包括毛毯、雨傘、咕𠱸、收納袋子，以及盲盒吊飾等，由穿搭到日常，全面融入日常生活！系列將於2026年4月30日正式在CATALOG全線門店和網上商店推出。

數碼暴龍xCATALOG服裝系列 率先打頭陣的外套款式一共推出四款，包括以亞古獸為主題的藍色及黑色兩色選擇、黑藍拼色的加布獸款，以及軍綠色設計的巴達獸款；恤衫款式方面，兩款充滿質感的刺繡恤衫登場，分別為黑色調配上暴龍獸，以及軍綠色配上加魯魯獸，低調中展現角色元素設計；另有一款黑白色印花恤衫，採用多款數碼獸圖案交錯排列，非常搶眼。全團角色合體剪影設計的Tee款亦不能錯過，將故事中的勇氣、友情、希望等元素細膩呈現，絕對是粉絲收藏之選。

同時今次更帶來太一造型款套裝，以球衣質地打造與主角太一同款的上衣，並搭配太一同款頭巾，重現經典造型！太一與亞古獸的Tee款式則以黑白色調設計，向經典動畫場面致敬。另一款前幅胸口位置印有暴龍機圖案、後幅則呈現多個角色合照的Tee款，分別推出黑白兩色， 滿足不同數碼迷的喜好。 襪子系列則推出多款精緻刺繡襪子，以數碼暴龍角色為設計靈感，低調展現粉絲身份。

數碼暴龍xCATALOG周邊系列 吊飾系列共推出六款設計，其中四款以人氣數碼暴龍為主題，分別為亞古獸、加布獸、巴達獸及迪路獸，設有扣子可扣在手袋或背包上，展現個人風格！另外特別推出暴龍機款吊飾，內部更加入了響珠設計，能發出清脆聲響，重拾當年玩暴龍機的感覺。今次更帶來迪路獸手套，還原角色標誌性的白色手套造型，細節精巧。 而盲盒方面，首先登場的是數碼暴龍造型刺繡吊飾盲盒，每款吊飾均附有對應角色的數碼暴龍吊牌，以立體刺繡工藝呈現，角色穿上各自專屬的數碼暴龍主題服裝，造型可愛； 另一款盲盒則以數碼暴龍金幣為主題，推出亞古獸、加布獸、巴達獸及迪路獸四款可供收集，將經典元素與貴金屬質感完美結合！

家居生活與日常出行方面，袋子系列陣容豐富，包括：可拆式黑色大袋子、斜孭袋、藍色袋子搭配亞古獸、綠色袋子搭配巴達獸的款式，設有多個口袋設計，功能及造型兼備。此外，系列更推出一款大容量斜孭袋，綠色主調配上SD版亞古獸圖案，滿足需要攜帶較多物品的用家。而毛毯款式以黑色為主調，集合所有經典角色，同時可摺細方便收納，收起後更可當作小枕頭使用！ 另推出變色款雨傘系列，黑白簡約設計，傘面內層印有多個角色的圖案，外層則佈滿白色的數碼「0101」字樣。亞古獸咕𠱸亦同步登場，約30厘米高，造型可愛軟糯，最後不可錯過立體頭套設計，分別有巴達獸和迪路獸兩款可供選擇，造型逼真可愛，無論是拍照打卡還是角色扮演，都充滿趣味。

為慶祝系列登場，是次特別推出限量數碼暴龍防滑Table Mat作為系列優惠，直徑28厘米，尺寸精巧，可放置於茶几或玄關位置，將鎖匙或飾品放上，既實用又極具紀念價值。