親子好去處｜奇華工作坊首推端午限定課程 設成人+親子班 跟師傅學包梘水粽/水晶粽

端午節將至，又到了吃端午粽的時節。除了入手坊間各式各樣的應節食品，不妨與家人好友一起親手包粽子，創造溫馨難忘時光。奇華工作坊首次推出「端午粽」2大限定課程，包括經典的「五香鹹肉粽及豆沙梘水粽」成人課程，以及「迷你紫薯及奶皇西米水晶粽」成人及親子課程，體驗包粽子的樂趣。

親子好去處｜經典口味「鹹肉粽+豆沙梘水粽」 喜歡傳統口味粽子的話，當然要參加「五香鹹肉粽及豆沙梘水粽」課程。工作坊會準備所有材料和工具，專業導師將會親自傳授包粽子的秘訣和要點。參加者可在2小時的課程中，親手製作五香鹹肉粽及豆沙梘水粽所需餡料，並且體驗包粽子的趣味。

親手製作五香鹹肉粽及豆沙梘水粽

親子好去處｜創新「 迷你紫薯+奶皇西米水晶粽」 除了經典口味，工作坊同時推出全新「迷你紫薯及奶皇西米水晶粽」課程。課程設有成人和親子班，歡迎6至15歲的小朋友參與。相比傳統糯米，水晶粽選用較易消化的西米代替，晶瑩剔透的西米包裹着天然紫薯和椰香濃郁的奶黃，色香味俱全，讓人食指大動。

完成工作坊後，參加者不妨將粽子帶回家與家人分享。品嘗親手包的粽子前，記得先將粽子煮熟，確保安全。 奇華工作坊「五香鹹肉粽及豆沙梘水粽」課程 學費 : 每位港幣590元 名額 : 每班8/ 12人 課程時間 : 150分鐘 此課程只接受十六歲或以上學員報名 「迷你紫薯及奶皇西米水晶粽」課程 成人班： 學費：每位港幣440元正 名額：每班8/12人 課程時間：150分鐘 此課程只接受十六歲或以上學員報名 親子班： 學費：每組港幣490元正 名額：每班8/12組 課程時間：150分鐘 參加親子班的每位成人學員，可帶同一位六歲至十五歲小童共同參與

詳情可到奇華工作坊網站了解