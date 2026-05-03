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生活
出版：2026-May-03 12:00
更新：2026-May-03 12:00

親子好去處｜奇華工作坊首推端午限定課程 設成人+親子班 跟師傅學包梘水粽/水晶粽

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Joe10
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端午節將至，又到了吃端午粽的時節。除了入手坊間各式各樣的應節食品，不妨與家人好友一起親手包粽子，創造溫馨難忘時光。奇華工作坊首次推出「端午粽」2大限定課程，包括經典的「五香鹹肉粽及豆沙梘水粽」成人課程，以及「迷你紫薯及奶皇西米水晶粽」成人及親子課程，體驗包粽子的樂趣。

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奇華工作坊首次推出「端午粽」2大限定課程。

親子好去處｜經典口味「鹹肉粽+豆沙梘水粽」

喜歡傳統口味粽子的話，當然要參加「五香鹹肉粽及豆沙梘水粽」課程。工作坊會準備所有材料和工具，專業導師將會親自傳授包粽子的秘訣和要點。參加者可在2小時的課程中，親手製作五香鹹肉粽及豆沙梘水粽所需餡料，並且體驗包粽子的趣味。

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親手製作五香鹹肉粽及豆沙梘水粽

親子好去處｜創新「迷你紫薯+奶皇西米水晶粽」

除了經典口味，工作坊同時推出全新「迷你紫薯及奶皇西米水晶粽」課程。課程設有成人和親子班，歡迎615歲的小朋友參與。相比傳統糯米，水晶粽選用較易消化的西米代替，晶瑩剔透的西米包裹着天然紫薯和椰香濃郁的奶黃，色香味俱全，讓人食指大動。

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水晶粽夢幻紫色和黃色的餡料隱約可見，顏色迷人

完成工作坊後，參加者不妨將粽子帶回家與家人分享。品嘗親手包的粽子前，記得先將粽子煮熟，確保安全。

奇華工作坊「五香鹹肉粽及豆沙梘水粽」課程

  • 學費 : 每位港幣590

  • 名額 : 每班8/ 12

  • 課程時間 : 150分鐘

  • 此課程只接受十六歲或以上學員報名

「迷你紫薯及奶皇西米水晶粽」課程

成人班： 

  • 學費：每位港幣440元正

  • 名額：每班8/12

  • 課程時間：150分鐘

  • 此課程只接受十六歲或以上學員報名

親子班： 

  • 學費：每組港幣490元正

  • 名額：每班8/12

  • 課程時間：150分鐘

  • 參加親子班的每位成人學員，可帶同一位六歲至十五歲小童共同參與

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詳情可到奇華工作坊網站了解

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