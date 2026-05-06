貓咪唔飲水好大鑊！解構原因 ＋ 8 大方法提升飲水量

多數貓咪都不太熱衷飲水，不少貓奴往往要到主子出現腎臟或泌尿系統問題時，才驚覺「飲水不足」原來早有伏線。事實上，水分攝取對貓咪健康至關重要，但要令對水沒有太大興趣的貓貓主動飲多幾口，卻並非易事。究竟問題出在哪裡？又有甚麼方法可以在日常生活中，悄悄提升貓咪的飲水量？建議各位貓奴立刻將這篇收藏起來，並將以下 8 個能幫貓貓多飲水的妙招學以致用，一起讓家中主子成為愛喝水的貓貓吧！

其實，貓咪不愛飲水是有原因的。貓的祖先源自沙漠地區，當地水源稀少，牠們主要透過獵物體內的血液與組織攝取水分，因此毋須大量飲水。但現代家貓多以乾糧為主，而乾糧的含水量一般不足一成，若未有額外補充水分，長遠而言容易令貓咪處於輕微脫水狀態，增加腎臟及泌尿系統負擔。

為什麼貓咪不愛喝水？

不少貓奴都有相同經驗：明明水碗放得好好，但主子偏偏視而不見。其實，貓咪拒絕飲水，可能與以下原因有關:

貓咪不愛喝水原因 1. 體內水分尚算足夠

相較人類和狗狗，貓咪對水分的需求較低，若牠暫時不喝水，未必代表有問題。

貓咪不愛喝水原因 2. 不習慣飲水位置

貓咪對環境十分敏感，若頻繁更換水碗位置，或飲水位置過於嘈雜，容易令牠感到不安而卻步。

貓咪不愛喝水原因 3. 水碗不夠乾淨

貓咪愛乾淨眾所周知，如果水碗殘留污垢、灰塵或異味，牠們很可能會拒絕飲用。