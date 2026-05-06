貓咪唔飲水好大鑊！解構原因 ＋ 8 大方法提升飲水量

多數貓咪都不太熱衷飲水，不少貓奴往往要到主子出現腎臟或泌尿系統問題時，才驚覺「飲水不足」原來早有伏線。事實上，水分攝取對貓咪健康至關重要，但要令對水沒有太大興趣的貓貓主動飲多幾口，卻並非易事。究竟問題出在哪裡？又有甚麼方法可以在日常生活中，悄悄提升貓咪的飲水量？建議各位貓奴立刻將這篇收藏起來，並將以下 8 個能幫貓貓多飲水的妙招學以致用，一起讓家中主子成為愛喝水的貓貓吧！
貓咪為什麼天生唔多飲水？
其實，貓咪不愛飲水是有原因的。貓的祖先源自沙漠地區，當地水源稀少，牠們主要透過獵物體內的血液與組織攝取水分，因此毋須大量飲水。但現代家貓多以乾糧為主，而乾糧的含水量一般不足一成，若未有額外補充水分，長遠而言容易令貓咪處於輕微脫水狀態，增加腎臟及泌尿系統負擔。
為什麼貓咪不愛喝水？
不少貓奴都有相同經驗：明明水碗放得好好，但主子偏偏視而不見。其實，貓咪拒絕飲水，可能與以下原因有關:
貓咪不愛喝水原因1. 體內水分尚算足夠
相較人類和狗狗，貓咪對水分的需求較低，若牠暫時不喝水，未必代表有問題。
貓咪不愛喝水原因2. 不習慣飲水位置
貓咪對環境十分敏感，若頻繁更換水碗位置，或飲水位置過於嘈雜，容易令牠感到不安而卻步。
貓咪不愛喝水原因3. 水碗不夠乾淨
貓咪愛乾淨眾所周知，如果水碗殘留污垢、灰塵或異味，牠們很可能會拒絕飲用。
貓咪不愛喝水原因4. 腸胃不適
如果誤食不潔或變質食物，有機會引致腸胃不適，貓咪的食慾與飲水意欲都會下降。
貓咪不愛喝水原因5. 口腔或牙齒問題
牙痛、牙齦發炎等口腔疾病，會令貓咪在進食或飲水時感到不適，嚴重者甚至會流口水或食慾不振。
貓咪不愛喝水原因6. 水碗顏色影響視覺
深色水碗在光線不足的情況下，容易令貓咪誤以為碗內沒有水，淺色水碗相對較容易被接受。
8 個實用方法 輕鬆提升貓咪飲水量
然而，到底該如何增加家中主子的喝水量？以下8個令貓貓愛上飲水的實用方法, 貓奴必須知道！
令貓貓愛上飲水方法1. 每日更換新鮮清水
前面有提到貓咪是個極度有潔癖的寵物，牠們若察覺到自己的喝水碗是不乾淨或有灰塵的話，是會不願意去飲水的。所以建議所有貓奴們，一定要每天幫家中主子更換乾淨的水，並且將飲水盆保持乾淨。
令貓貓愛上飲水方法2. 嘗試不同水碗款式
貓貓喜歡新奇酷炫的東西，所以各位奴才們不妨可以使用不同的飲水容器來製造這些特別的小驚喜，讓貓貓們產生好奇心進而去飲用碗中的水。但水碗大小需足夠，避免觸碰鬚毛引起不適。 此外，亦不建議使用玻璃或不鏽鋼材質的水碗，因為部分貓咪對材質所產生的氣味較為抗拒。同時，貓奴亦可按季節調整水溫：夏天可加入少量冰塊，令水更清涼；冬天則可加一點溫水，但切忌過熱，皆因貓咪怕熱，水溫過高更有機會造成燙傷。
令貓貓愛上飲水方法3. 增設多個飲水點
在家中不同角落放置水碗，增加貓咪「順手飲水」的機會。
令貓貓愛上飲水方法4. 從食物中補充水分
在濕糧或罐頭中加入適量清水，循序漸進，讓貓咪慢慢適應。
令貓貓愛上飲水方法5. 自製無調味湯水
以雞胸肉或魚類熬煮清湯，切勿加入調味料，可作為補水小食。
令貓貓愛上飲水方法6. 選擇安靜舒適的飲水位置
避免將水碗放於嘈雜或高壓環境，例如電器旁或貓砂附近。
令貓貓愛上飲水方法7. 香草誘水法
利用貓草、貓薄荷等氣味，製成香草冰塊，提升水的吸引力。
令貓貓愛上飲水方法8. 使用流動飲水器
不少貓咪偏愛流動的水源，市面上的貓用飲水機有助提高飲水意欲。
貓咪飲水看似小事，卻與健康息息相關。只要多一分細心觀察，加上一點耐性調整，就能幫助主子養成多飲水的好習慣，長遠守護牠們的身體健康。