全港首個兒童美妝樂園 互動遊樂體驗區/兒童美髮體驗/一站式玩樂購物專區

今個五一黃金周，想帶小朋友去放電，除了行街或去公園，現在多了一個充滿儀式感的新去處！Facesss於海港城隆重呈獻全港首個專為小朋友而設的美妍據點「Facesss Poppin Playground」。打扮不再是大人專屬的體驗，這個夢幻美妍樂園一站式集結化妝造型、遊樂、親子購物，小朋友能體驗人生第一次的美髮與護膚樂趣，即睇詳情！

夢幻美妍樂園正式登陸海港城 全港唯一專為小朋友而設的兒童美妍據點「Facesss Poppin Playground」 ，一站式糅合兒童美妝造型、遊樂體驗與親子購物！場內設計色彩繽紛，每個角落都是打卡位。Facesss考慮到家長與孩子的共同需求，特別在成人購物的空間旁，劃分出這個兒童據點。當家長在挑選護膚品時，孩子也能在專業團隊的帶領下，進行各種有趣又充滿儀式感的美妍實驗，讓「美」成為一種溫馨的家庭互動，一起共度家庭樂時光。

三大重頭必玩 鈎織花束體驗/互動Fun Lab/歎意式雪糕 來到這個美妍據點，有三大不可錯過的體驗！首推場內「Facesss Fun Lab」互動兒童遊樂區，只要於Facesss消費，2 至 12 歲的小朋友即可入場玩足1.5小時。場內備有大量的兒童積木與超迫真的仿真化妝玩具，小朋友可以化身小小化妝師，在鏡子前發揮想像力，進行各種創意實驗。 充滿文藝氣息的「Facesss Flowers Mart」期間限定專區，同樣不能錯過。這裡提供超過30款精緻的手工鈎織花卉，Facesss Club會員憑積分即可參加體驗。家長可以與小朋友一同挑選心儀的花材，親手紮出一束充滿溫度的鈎織花束，既能紀念這次親子玩樂回憶，也是絕佳的拍照道具。

只要在指定品牌消費滿$500，即可獲贈一份由Facesss與人氣品牌TEEMTONE 聯乘的意式雪糕。口味選擇豐富，包括濃郁的Lotus Biscoff、清新的開心果，還有充滿香港特色的檸檬茶雪葩及泰式奶茶配黑糖麻糬。

精選兒童美妍品牌進駐 除了玩樂設施，Facesss Poppin Playground亦嚴選多個國際兒童美妍品牌。來自韓國的Glampalm推出全港首個獨家「Kids 造型服務」，以「安全、溫和、快樂」為核心， 主打低溫護髮技術，讓小朋友在完全不傷髮質的情況下，打造甜美可愛的韓式髮型。人氣韓國品牌JUNGSAEMMOOL旗下的「BeginS by JUNGSAEMMOOL」專為青少年而設，成份純素且溫和，非常適合剛開始學習護理肌膚的青少年。而品牌「KICO」(Kids Cosmetics)則搜羅多個天然化妝及個人護理產品，是當地人氣兒童護膚首選。現場還有充滿治癒感的蘇格蘭毛絨玩具品牌McHugs，以及首度進駐海港城Facesss的本地選物店 LOUDER，更與插畫品牌「嘰哩咕嚕」(Giligulu)合作，推出多款充滿奇趣創意的精品。