免費入場! Vivienne Westwood《她和她的珠寶展》登陸澳門 必看經典珠寶/限定周邊/下午茶/自拍亭

繼上海與成都巡展取得巨大迴響後，時裝界矚目盛事 Vivienne Westwood《她和她的珠寶展》 將於 2026 年 4 月 29 日 正式移師澳門上葡京綜合度假村，展開華南地區首秀。展覽由 Vivienne Westwood 團隊親自策劃，將集中呈現橫跨四十年的珍貴典藏檔案與秀場首飾，帶領觀眾以沉浸式方式回顧品牌豐富首飾設計歷程，細味 Westwood 對歷史借鑑、文化脈絡，以及過去與當下之間關係的獨到觀察。開幕典禮當天亦邀到特別嘉賓——韓國女團 i-dle 成員 曹薇娟（MIYEON） 與香港男團 MIRROR 成員 盧瀚霆（Anson Lo） 共同主禮，見證品牌四十載珠寶設計典藏首度亮相澳門的重要時刻。

Vivienne Westwood 《她和她的珠寶展》 八大展室沉浸導覽 展覽設有八個展室，每一室均向不同設計年代致意：由龐克起源（Origins）出發，延伸至奇境樂園（Wonderland）的幻想世界、自己動手（Do It Yourself）的生態哲學、對文化的探索與十八世紀套裝首飾（18th Century Parure），並在星球標誌（Orb）展室向品牌經典標誌致敬。展覽亦回溯品牌多個重要系列與Fashion Show演出，參觀者將置身於聲音、天橋造型、圖形牆面拼貼、影像與視頻交織的場景之中，從全新角度深入走進 Vivienne Westwood 的世界。

Vivienne Westwood 《她和她的珠寶展》限定周邊＋主題下午茶＋巨型土星自拍亭 為進一步豐富觀展體驗，澳娛綜合與 Vivienne Westwood 攜手推出多項生活品味活動。展覽精品店特別帶來澳門獨家單品，包括限量版牛仔配飾及主題 T 恤；觀眾於選購後亦可到 Vivienne Westwood Café 享用期間限定的專屬下午茶套餐。由五月中旬起，巨型土星（Giant Orb）自拍亭將登場，讓大家盡情打卡留影；同場亦可品嚐主題美食車提供的多款特色精緻美點。

Vivienne Westwood《她和她的珠寶展》展覽精彩看點

Vivienne Westwood 《她和她的珠寶展》展覽精彩看點：

• 八大主題展室： 從龐克起源（Origins）、奇境樂園（Wonderland）到標誌性星球標誌（Orb）展室，呈現品牌傳奇演變。

• 沉浸式感官體驗： 透過聲音、天橋造型、圖形拼貼與影像呈現，演繹首飾與服裝之間的深度對話。

• 全方位時尚旅程： 展覽精品店將發售澳門獨家限量版牛仔小包及 T 恤；Vivienne Westwood Café 亦將同步推出限時主題下午茶。

• 環保設計理念： 與 Nomad Exhibitions 合作，實踐「減少、重用、循環再造」的環境守護承諾。

Vivienne Westwood 《她和她的珠寶展》展覽詳情： 展期： 2026 年 4 月 29 日至 7 月 15 日

地點： 澳門上葡京綜合度假村一樓 C007 號

入場： 免費開放（名額有限，請提前透過微信小程序或官方網站預約）

開放時間： 11:00 – 20:00（每日最後入場時間為 19:00）