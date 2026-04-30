G-DRAGON小雛菊積木限定店登陸啟德 必搶限量GD親手設計積木

GD粉絲注意！G-DRAGON自創品牌PEACEMINUSONE攜手韓國人氣積木品牌OXFORD打造「PEACEMINUSONE X OXFORD【818 BLOOM BY G-DRAGON POPUP STORE @HONG KONG】」全港首間限定店將於5月1日起快閃啟德天璽·天 Mall。店內發售限量3000盒、由GD親手設計的小雛菊積木禮盒，以及3款亞洲首發的周邊精品，更免費送GD親筆簽名紀念品，粉絲萬勿錯過。

必搶限量小雛菊 積木禮盒！ 快閃店提供多款主題禮盒和周邊精品。當中最讓粉絲心動的，必屬「818 BLOOM」小雛菊積木禮盒！禮盒在韓國開售短短3小時已經全線售罄，相當驚人。小雛菊積木由GD親手設計打造，並以自己的生日8月18日和代表綻放、新生和希望的詞語「BLOOM」命名作品。GD更將標誌性的「缺角」花瓣放進積木設計，把個人品牌的核心精神「和平的烏托邦」與「現實的矛盾」融入設計之中。香港限定店提供限量3000件「818 BLOOM」小雛菊積木禮盒及限定紀念品，包括相片、貼紙及襟章，粉絲不妨入手。

3款亞洲首發周邊單品 限定店同時發售3款亞洲首發的周邊單品，包括 G-Dragon 環保袋、手帕套裝及筆記簿套裝。3款精品以黑色和湖水綠為主色調，並印有標誌性的白色小雛菊、GD手寫筆跡和「ACT NOW FOR A PEACEFUL WORLD」標語。

額外加送GD 親筆簽名紀念品/限定相片/貼紙/襟章 為了回饋粉絲的支持，限定店推出多項禮遇。粉絲入手「818 BLOOM」小雛菊積木禮盒，即有機會獲贈彩色邊框「818 BLOOM」限定相片一張及隨機贈品一件（人像相片一張或小花飾物一個）。成功搶購「818 BLOOM」小雛菊積木禮盒的顧客，現場追蹤並讚好指定兩個社交媒體平台，更有機會額外獲贈「香港站限定貼紙」。另外，粉絲入手兩件貨品或以上（其中一件必須包括「818 BLOOM」小雛菊積木禮盒），即可獲贈限定襟章。活動期間，顧客於香港快閃店及商場消費，並在社交媒體上完成指定任務，即有機會獲得GD親筆簽名紀念品！

店內設2大打卡位 買完心頭好後，粉絲不妨與店內的「巨大黃色圓形積木牆」和「像素風格巨型雛菊藝術裝置」打卡，記錄特別時刻。

「 PEACEMINUSONE X OXFORD 【 818 BLOOM BY G-DRAGON POPUP STORE @HONG KONG 】」香港快閃店 日期： 2026 年 5 月 1 日至 17 日 地點： 天璽·天 Mall B1 層 時間： 12:00 – 20:00