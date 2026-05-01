熱門搜尋:
五一黃金周 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-May-01 15:00
更新：2026-May-01 15:00

著數優惠｜千両「職人の鮨」低至8折 即睇20款壽司推介 $23起食吞拿魚/海膽赤須蝦壽司

分享：
著數優惠｜千両「職人の鮨」低至8折 即睇20款壽司推介 $23起食吞拿魚/海膽赤須蝦壽司

著數優惠｜千両「職人の鮨」低至8折 即睇20款壽司推介 $23起食吞拿魚/海膽赤須蝦壽司

adblk4

千両推出全新「職人の鮨」壽司系列，分第一彈及第二彈兩階段供應，集結多款經典創新壽司以及職人全新研發的驚喜壽司，食客可一次盡嚐新舊交融的極致風味！現凡惠顧「職人壽司十點盛合」，千両及万両會員享8折優惠，一般食客9折，大家一於試下啦！

千両職人の鮨 第一彈 10款必試壽司

千両於2026年4月9日至5月13日推出「職人の鮨 第一彈」十款限定餐目，以「職人壽司十點盛合」（原價：$412/客，千両及万両會籍8折$329/客，一般客戶9折試食價：$370/客）集結資深職人多年技藝精華，當中既網羅歷年備受食客追捧的經典之作，亦注入多款全新創作，展現職人對食材選擇與製作工序的堅持與匠心。十款壽司風味各具特色 ，由珍稀海產至矜貴食材層層鋪陳，味覺層次豐富。新品必試深海紅蟹配鯛魚出汁啫喱（$39/件）以清甜與柔滑交織，口感輕盈；金目鯛配沖繩酸橘醬油泡沫（$39/件）帶來微酸提鮮效果，特別適合香港人口味；吞拿魚配山葵醬油漬（$29/件）則辛香突出；炙燒大吞拿魚腩配鮮松露（$60/件）油香四溢，層次豐富；真鯛配鯛魚出汁啫喱（$29/件）則走細膩路線。經典之選同樣吸引，包括活北寄貝（$39/件）配青檸汁，清爽開胃；海膽赤須蝦（$49/件）口感豐腴；炙燒A4和牛配魚子醬濃香突出；池魚配柚子胡椒蔥醬帶來微辛清新；以及炙燒左口魚裙邊手卷（$49/件），外脆內嫩，一試難忘。 

adblk5
第一彈 千両職人壽司十點盛合 Phase 1 sen ryo Shokunin Sushi Platter (10 types) 深海紅蟹配鯛魚出汁啫喱 Deep Sea Red Crab with Sea Bream Dashi Jelly 真鯛配鯛魚出汁啫喱 Red Sea Bream with Sea Bream Dashi Jelly 海膽赤須蝦（日本直送馬糞海膽）Japan Delivered Sea Urchin and Akasu Shrimp Sushi 活北寄貝（日本產）Live Surf Clam (Japan) 金目鯛配沖繩酸橘醬油泡沫 Golden Eye Snapper with Okinawa Sudachi Soy Sauce Foam 炙燒大吞拿魚腩配鮮松露 炙燒左口魚裙邊手卷 Seared Olive Flounder Muscle Hand Roll 池魚配柚子胡椒蔥醬 Horse Mackerel with Yuzu Pepper Scallion Paste 吞拿魚配山葵醬油漬 Tuna with Wasabi Soy Sauce Marinated 炙燒A4和牛配魚子醬 Seared A4 Wagyu with Caviar

千両職人の鮨 第二彈

千両將於2026年5月14日至6月17日推出「職人の鮨 第二彈」，接棒第一彈再帶來十款期間限定餐目今次餐目在風味鋪排上更見層次與變化。全新組合包括縞鰺配鹽麴蔥醬（$39/件），魚肉細緻鮮美，配上鹽麴的微甘與蔥香，餘韻清爽；中吞拿魚腩配鹽麴吞拿魚蓉（$49/件），以柔嫩油脂結合綿密口感，層次分明；車海老配四季橘醬油啫喱（$39/件），橘香酸甜與蝦肉鮮味互相襯托；赤須蝦手鞠壽司配魚子醬（$43/件），造型圓潤細緻，入口鹹鮮豐盈。經典之選同樣亮眼，包括磯煮鮑魚壽司（$39/件），慢火炆煮入味，保留彈牙質感；炙燒伊佐木外層微焦，配以酥脆大蔥絲，口感對比鮮明；吞拿魚配旨味大蔥（$23/件）層層遞進；炙燒A4和牛配鮮松露（$52/件）鵝肝脂香馥郁；真鯛配鹽昆布清雅細膩；以及贅沢海膽吞拿魚腩手卷（$69/件），集海膽、魚腩與三文魚籽於一體，口感豐富，為整體體驗畫上圓滿句號。 

adblk6
第二彈 千両職人壽司十點盛合 Phase 2 sen ryo Shokunin Sushi Platter (10 types) 炙燒伊佐木（日本產） Seared Threeline Grunt (Japan) 真鯛配鹽昆布 Red Sea Bream with Salted Kelp 炙燒A4和牛配鮮松露鵝肝 Seared A4 Wagyu with Fresh Truffle and Foie Gras 吞拿魚配旨味大蔥（辛口） Tuna with Savoury Scallions (Spicy) 車海老配四季橘醬油啫喱 Kuruma Ebi with Calamondin Soy Sauce Jelly 中吞拿魚腩配鹽麴吞拿魚蓉 Semi Fatty Tuna with Salt Rice Malt Minced Tuna 赤須蝦手鞠壽司配魚子醬 Akasu Shrimp with Caviar Temari Sushi

期間限定「八海山」四大清酒及甜品＋特選唎酒體驗

由2026年4月1日至6月30日千両特別推出四款來自新潟縣魚沼市的「八海山」清酒，讓食客在品嚐職人壽司之餘，輕鬆配搭一杯溫柔醇香的餐中酒，無論午市小憩或下班後小酌，都能細味這份日式愜意。由優質水源與米穀孕育的魚沼之地，造就八海山一脈吟釀風格，含蓄優雅，入口如春雪般細膩。當中季節限定的八海山時季限定純米大吟釀尤為稀有，穩重酒香伴隨細膩酸度，冷熱皆宜。
食客可以優惠價一次品試三款約45ml清酒。首先是八海山純米大吟釀，融魚沼「雷電神水」與手工米麯，酒體晶瑩甘甜，久飲不膩；再來八海山雪室三年貯藏純米大吟釀，借魚沼雪窖三年恆溫熟成，圓潤香醇，入口柔滑如絲；最後細品八海山特別純米，以大雪溶泉釀造，清爽米香撲鼻，配搭配壽司、刺身或油脂豐厚的料理都是一流享受！

adblk7
八海山 特別純米 Hakkaisan Tokubetsu Junmai 720ml 特選唎酒體驗 Selected Sake Tasting Flight 柚子二重奏 Yuzu Duetto 八海山 雪室三年貯藏 純米大吟釀 Hakkaisan Snow Aged Junmai Daiginjo 3 Years 720ml 八海山 時季限定 純米大吟釀 Hakkaisan Seasonal Junmai Daiginjo 八海山 純米大吟醸 Hakkaisan Junmai Daiginjo 720ml

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務