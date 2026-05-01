著數優惠｜千両「職人の鮨」低至8折 即睇20款壽司推介 $23起食吞拿魚/海膽赤須蝦壽司

千両推出全新「職人の鮨」壽司系列，分第一彈及第二彈兩階段供應，集結多款經典創新壽司以及職人全新研發的驚喜壽司，食客可一次盡嚐新舊交融的極致風味！現凡惠顧「職人壽司十點盛合」，千両及万両會員享8折優惠，一般食客9折，大家一於試下啦！

千両職人の鮨 第一彈 10款必試壽司 千両於2026年4月9日至5月13日推出「職人の鮨 第一彈」十款限定餐目，以「職人壽司十點盛合」（原價：$412/客，千両及万両會籍8折$329/客，一般客戶9折試食價：$370/客）集結資深職人多年技藝精華，當中既網羅歷年備受食客追捧的經典之作，亦注入多款全新創作，展現職人對食材選擇與製作工序的堅持與匠心。十款壽司風味各具特色 ，由珍稀海產至矜貴食材層層鋪陳，味覺層次豐富。新品必試深海紅蟹配鯛魚出汁啫喱（$39/件）以清甜與柔滑交織，口感輕盈；金目鯛配沖繩酸橘醬油泡沫（$39/件）帶來微酸提鮮效果，特別適合香港人口味；吞拿魚配山葵醬油漬（$29/件）則辛香突出；炙燒大吞拿魚腩配鮮松露（$60/件）油香四溢，層次豐富；真鯛配鯛魚出汁啫喱（$29/件）則走細膩路線。經典之選同樣吸引，包括活北寄貝（$39/件）配青檸汁，清爽開胃；海膽赤須蝦（$49/件）口感豐腴；炙燒A4和牛配魚子醬濃香突出；池魚配柚子胡椒蔥醬帶來微辛清新；以及炙燒左口魚裙邊手卷（$49/件），外脆內嫩，一試難忘。

千両職人の鮨 第二彈 千両將於2026年5月14日至6月17日推出「職人の鮨 第二彈」，接棒第一彈再帶來十款期間限定餐目！今次餐目在風味鋪排上更見層次與變化。全新組合包括縞鰺配鹽麴蔥醬（$39/件），魚肉細緻鮮美，配上鹽麴的微甘與蔥香，餘韻清爽；中吞拿魚腩配鹽麴吞拿魚蓉（$49/件），以柔嫩油脂結合綿密口感，層次分明；車海老配四季橘醬油啫喱（$39/件），橘香酸甜與蝦肉鮮味互相襯托；赤須蝦手鞠壽司配魚子醬（$43/件），造型圓潤細緻，入口鹹鮮豐盈。經典之選同樣亮眼，包括磯煮鮑魚壽司（$39/件），慢火炆煮入味，保留彈牙質感；炙燒伊佐木外層微焦，配以酥脆大蔥絲，口感對比鮮明；吞拿魚配旨味大蔥（$23/件）層層遞進；炙燒A4和牛配鮮松露（$52/件）鵝肝脂香馥郁；真鯛配鹽昆布清雅細膩；以及贅沢海膽吞拿魚腩手卷（$69/件），集海膽、魚腩與三文魚籽於一體，口感豐富，為整體體驗畫上圓滿句號。

期間限定「八海山」四大清酒及甜品＋特選唎酒體驗 由2026年4月1日至6月30日千両特別推出四款來自新潟縣魚沼市的「八海山」清酒，讓食客在品嚐職人壽司之餘，輕鬆配搭一杯溫柔醇香的餐中酒，無論午市小憩或下班後小酌，都能細味這份日式愜意。由優質水源與米穀孕育的魚沼之地，造就八海山一脈吟釀風格，含蓄優雅，入口如春雪般細膩。當中季節限定的八海山時季限定純米大吟釀尤為稀有，穩重酒香伴隨細膩酸度，冷熱皆宜。

食客可以優惠價一次品試三款約45ml清酒。首先是八海山純米大吟釀，融魚沼「雷電神水」與手工米麯，酒體晶瑩甘甜，久飲不膩；再來八海山雪室三年貯藏純米大吟釀，借魚沼雪窖三年恆溫熟成，圓潤香醇，入口柔滑如絲；最後細品八海山特別純米，以大雪溶泉釀造，清爽米香撲鼻，配搭配壽司、刺身或油脂豐厚的料理都是一流享受！