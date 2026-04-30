GODIVA 5.1假期限定優惠 黑朱古力凍飲及朱古力豆買1送1

五一假期即將來臨，朱古力品牌GODIVA宣布推出五日限時優惠，由2026年5月1日至5日期間，於香港GODIVA專門店同步推出經典70%黑朱古力凍飲及精選朱古力豆買1送1雙重禮遇，各位朱古力迷勿錯過！
GODIVA指定凍飲買1送1
GODIVA經典70%黑朱古力凍飲以頂級可可調配，口感濃郁醇厚，配合絲滑冰涼質感，是初夏消暑之選。
優惠期間購買一杯即可免費獲贈一杯，贈送的凍飲可即時享用，亦可選擇以換領券形式於一周內到同一分店領取，方便靈活。換領券亦設額外加購選項，可以隨時再次品嚐招牌凍飲。
GODIVA朱古力豆買1送1 4款口味任選
GODIVA朱古力豆同樣推出買1送1優惠，有4款口味選擇，包括薄荷黑朱古力、咖啡牛奶朱古力、黑朱古力及牛奶朱古力，由清新薄荷到醇厚可可，滿足不同喜好的朱古力迷們。
優惠詳情
活動日期：2026年5月1日至5日
適用地點：香港GODIVA專門店（期間限定店、機場及免稅店除外）
注意事項：凍飲買一送一優惠不適用於新都會廣場店及期間限定店；每店每日下午一時起限售200套凍飲，售完即止。優惠受條款及細則約束，不可與其他優惠併用（包括VIP生日折扣），相關消費不適用於賺取會員積分，亦不會存入會員帳戶。詳情可向店員查詢。