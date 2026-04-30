GODIVA 5.1假期限定優惠 黑朱古力凍飲及朱古力豆買1送1

五一假期即將來臨，朱古力品牌GODIVA宣布推出五日限時優惠，由2026年5月1日至5日期間，於香港GODIVA專門店同步推出經典70%黑朱古力凍飲及精選朱古力豆買1送1雙重禮遇，各位朱古力迷勿錯過！

GODIVA指定凍飲買1送1

GODIVA經典70%黑朱古力凍飲以頂級可可調配，口感濃郁醇厚，配合絲滑冰涼質感，是初夏消暑之選。

優惠期間購買一杯即可免費獲贈一杯，贈送的凍飲可即時享用，亦可選擇以換領券形式於一周內到同一分店領取，方便靈活。換領券亦設額外加購選項，可以隨時再次品嚐招牌凍飲。

GODIVA朱古力豆買1送1 4款口味任選

GODIVA朱古力豆同樣推出買1送1優惠，有4款口味選擇，包括薄荷黑朱古力、咖啡牛奶朱古力、黑朱古力及牛奶朱古力，由清新薄荷到醇厚可可，滿足不同喜好的朱古力迷們。