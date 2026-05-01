三眼仔期間限定店登陸上水廣場 逾50款首發獨家主題精品 限定自拍亭/消費滿額贈品

三眼仔粉絲準備出動！Lifelike「星際.心動美食派對」期間限定店即日起登陸上水廣場中庭，集結超過250款三眼仔及Toy Story人氣商品及盲盒，當中逾50款為獨家首發的三眼仔主題精品，全部以美式快餐為設計靈感，將三眼仔化身成披薩、漢堡、熱狗等造型，可愛度爆燈。現場更有限定自拍亭及消費滿額送購物袋活動，粉絲們不妨趁假期去朝聖啦。

限定店內以粉嫩色系配搭彩虹元素為主調，有一個星際彩虹背景牆打卡位，配合三眼仔從心形禮盒探頭而出的立體造型，很適合打卡影相。限定店內還有多個三眼仔佈置，包括抱著愛心的「LOVE」造型、手持金幣的招財模樣，以及各款食物造型裝飾，讓粉絲猶如置身美食派對當中。此外，限定店旁還有一部三眼仔專屬自拍亭，裏面有三眼仔得意相框，讓大家留下美麗照片。

獨家首發精品 必收藏美食系列

今次期間限定店最大亮點是有獨家商品，設計將三眼仔與經典美式快餐元素結合，既有趣味亦具收藏價值。「心動限定盲盒」以亞克力物料製成，共有披薩、熱狗、漢堡及甜甜圈四款造型，更設有隱藏版「LOVE」三眼仔等待粉絲挑戰手氣。食物系列毛絨吊飾同樣得意，披薩、漢堡及熱狗造型的三眼仔可從食物包裝中抽出，玩法趣味十足。

家品方面，創意披薩造型薄毛毯模擬外賣披薩盒包裝，打開後是圓形披薩圖案毛毯，兼具實用與搞怪元素。20吋熱狗造型抱枕及色彩繽紛的甜甜圈立體座墊，則為家居增添玩味。此外，限定店內亦同步發售美食系列限定版金屬襟章，適合粉絲們逐款收集。

